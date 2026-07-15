El sector pesquero urge la señalización de bateas para evitar más accidentes y Mar asegura que es «complejo»

Cangas ya ha registrado este mes dos accidentes de barcos de pesca por colisiones con bateas de mejillón y se vuelve a poner sobre la mesa la histórica demanda del sector de pesca de bajura para que se señalicen los polígonos y evitar estos accidentes que se suceden muy a menudo, también con embarcaciones de recreo. El último siniestro ocurrió este pasado martes con el «Dos Meros», un barco del cerco de Cesantes con base en Vigo, al que el impacto contra una batea frente a Barra le abrió una vía de agua. El patrón, de forma hábil, logró varar la embarcación, de 12,60 metros, en la playa de Barra antes de que se hundiese y puso a salvo a los cinco tripulantes. El otro accidente ocurrió en la ría de Aldán el primero de julio cuando se abrió la campaña del pulpo y la embarcación «Abuelo Lelo» impactó contra otra batea, afortunadamente también sin daños personales. De todas formas, los daños materiales en ambos barcos son importantes y las tripulaciones deben parar la actividad para la reparación en varadero.

El presidente de la Federación Provincial de Cofradías y a su vez patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, reconoce que desde hace mucho tiempo el sector está pidiendo que se señalicen los polígonos en las rías como ya hizo la Consellería de Mar con un proyecto en la ría de Muros-Noia. De hecho, hay titulares en 2015 anunciando la consellería la instalación de 53 balizas en los accesos a los puertos y a bateas en la ría de Vigo. En 2021, y tras un accidente en la ría de Aldán que acabó con un patrón herido, aseguraban que se estaba trabajando en una solución integral y ahí ya reconocían que el asunto era complejo ya que implicaba a numerosas administraciones y autoridades y trámites largos, pero que Portos disponía de 180.000 euros para poder cumplir el acuerdo adoptado en la comisión de Faros del Puerto del Estado para señalizar los vértices en los polígonos. En abril de 2025, Portos confirmaba que se había decidido instalar en las Rías Baixas la señalización de bateas y que se iba a iniciar por la ría de Vigo, relegando a la de Pontevedra en donde también hay una gran demanda en este sentido. El ente autonómico indicó que había encargado a la empresa coruñesa Organización y Gestión de Proyectos y Obras (Ogpo) la redacción del proyecto constructivo de señalización en la ría de Vigo y que una vez elaborado, se procedería a instalar la señalización. En la ría de Vigo hay 12 polígonos con medio millar de bateas y 8 polígonos en Pontevedra.

La Consellería de Mar confirma este miércoles que el proyecto está redactado, «pero no puede licitarse con la celeridad deseable dado que está sujeto a una tramitación especialmente compleja con condicionantes jurídicos que deben resolver distintas administraciones autonómicas y estatales». recuerdan que el proyecto se refiere a la señalización de los vértices de los polígonos, no en su interior, en donde no está permitida la navegación.

«Es hora de poner el cascabel al gato»

Rosas reconoce que, aunque haya aparatos de radar a bordo de los barcos, siempre hay despistes, y de hecho este mes de julio ya fueron dos colisiones de barcos de pesca. Añade que por parte de la Federación se solicitó la adopción de medidas en el perímetro de los polígonos en varias ocasiones. En el mismo sentido, aunque con más contundencia, se pronuncia el patrón mayor de Cangas, Javier Costa que asegura que ya «es hora de ponerel cascabel al gato». El patrón lleva años reclamando, tanto en Capitanía como públicamente a las administraciones competentes, la señalización en las esquinas del cuadrante de los polígonos. Dice que entre la contaminación lumínica de Vigo y cuando hay una poca de brisa que oscurece el mar, es imposible ves las bateas y aunque haya radares en los barcos, hay despistes. Reconoce que las bateas son peligrosas y que no entiende que no se les obligue a estar perfectamente balizadas cuando a la flota artesanal se les obliga a pagar un canon anual de 28 euros para el mantenimiento de los faros y a los bateeiros nada con la excusa de que no navegan por la noche.

Noticias relacionadas

Javier Costa indica que la contaminación lumínica en la ría de Vigo es tanta, sobre todo por la Terminal de Bouzas, que les impide, cuando entran desde Cíes hacia el interior, las luces de navegación de grandes buques, mercantes o barcos del Gran Sol: «Ya puede estar un barco grande que no lo vemos. Y con las bateas pasa lo mismo. Algunas además están muy a ras de mar y son muy peligrosas». Costa también recuerda que en su momento demandó la señalización del muelle roto de Massó para más seguridad, pero respondieron que ya estaba el Faro Borneira. Con respecto a la terminal de Bouzas, el Puerto de Vigo anunció el pasado mes que iba a reducir de forma significativa la iluminación, sobre todo en el lado del mar.