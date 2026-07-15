El gobierno local de Moaña convoca una asamblea abierta sobre los terrenos de la Sareb

El gobierno local de Moaña, del BNG en mayoría absoluta, convoca a todos los colectivos de vecinos del municipio a una asamblea abierta el próximo lunes 20 de julio a las 19.00 horas en el salón de plenos. Pueden acudir, además, todos los particulares que quieran. El objetivo es informar sobre el expediente administrativo y las actuaciones realizadas por el Concello tras la oferta que la Sareb le realizó y que consistía en ceder las parcelas de esta entidad en el ámbito A Xunqueira A-2.

La decisión del ejecutivo local de descartar la cesión y pedir que se entregasen, también gratuitamente, al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta para que desarrolle vivienda social, encontró fuertes críticas del PP, del PSOE y de formaciones de fuera de la corporación como Sumar.

En la asamblea del lunes la alcaldesa, Leticia Santos, promete «explicar detalladamente la cronología de los hechos, la documentación remitida por la Sareb» así como los informes técnicos y jurídicos emitidos por los servicios municipales, los acuerdos adoptados por el pleno y las gestiones realizadas ante las distintas administraciones. Habrá turno de preguntas.