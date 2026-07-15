Salvador Santos «Charri», de Bueu, campeón de la Copa Galicia

El vecino de Bueu e integrante del Club Corredoiras Salvador Santos “Charri” se proclamó campeón de la Copa Galicia de billarda. El torneo se disputó en el campo de A Bouza de Barrantes (Ribadumia) con casi medio centenar de participantes.

La competición constó de una primera fase de siete carreras en la que los 24 mejores clasificados pasaban a las eliminatorias finales: del primero al cuarto iban directamente la final a 8; del quinto al octavo se clasificaban para semifinales y el resto tenían que disputar rondas desde cuartos de final. Charri acabo esa primera parte en decimotercera posición con 22 puntos, pero en las rondas decisivas fue imbatible: superó los cuartos de final y las semifinales para clasificarse para la final a 8.

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El vecino de Bueu llegó mejor a la final y se alzó con el título de la Copa Galicia. Un resultado que se une al cuarto puesto individual en la Liga Galega de Billarda (la temporada pasada fue subcampeón y este año no pudo disputar dos de las jornadas) y a un tercero por equipos con el Club Corredoiras.