Rueda y Juncal firman el convenio para la humanización de Pazos Fontenla: 2,4 millones de inversión para «la obra urbana más importante de la historia de Bueu»

La esperada reforma de la calle Pazos Fontenla comenzará a ser una realidad este mismo año. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Bueu, Félix Juncal, firmaron esta mañana el convenio para financiar una actuación que está presupuestada en 2,4 millones en su primera fase, con un 70 por ciento de aportación autonómica (casi 1,7 millones) y un 30 por ciento de aportación municipal (alrededor de 700.000 euros, que llegarán a través del Plan +Provincia 2026 y 2027). El acto sirvió para cerrar más de un lustro de negociaciones entre ambas administraciones y, a la vez, para colocar simbólicamente la primera piedra de lo que será «la obra urbana más importante de la historia de Bueu», tal y como la definió el regidor local.

«Las ciudades se hacen cada vez más pensando en las personas, que transitan por ellas, que viven en ellas y que quieren un entorno más amigable. Y eso es posible», subrayó en su alocución el titular del gobierno autonómico, que estuvo acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y por la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza, entre otras autoridades.

Rueda reconoció la complejidad de una actuación que se desarrollará en tres fases, con la presencia en la primera de ellas, «la más complicada y también la más cara», de la ayuda autonómica. «A partir de ahora os toca a vosotros», señaló, dirigiéndose al concello, recordando que este mismo año habrá que licitar, adjudicar e iniciar los trabajos, si bien el grueso de los mismos se desarrollará en 2027 y 2028. Y sentenció manifestando que «el resultado seguro que es magnífico».

Alfonso Rueda, María Martínez Allegue y Félix Juncal con parte de la comitiva entrando en la Praza Massó. / FDV

La visita de Rueda a Bueu comenzó precisamente en el céntrico vial -tramo urbano de poco más de un kilómetro de la carretera autonómica PO-551-, mientras María Deza explicaba los pormenores de una actuación que permitirá la renovación completa de las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento y la dotación de una red separativa de pluviales, que se completaría con un sistema urbano de drenaje sostenible con elementos como jardines de lluvia y materiales filtrantes. La calzada mantendrá sus dos carriles con tres metros de anchura y las aceras se ampliarán hasta un ancho mínimo de 1,80 metros. También habrá una renovación de los pavimentos, tanto en las zonas peatonales como en el resto.

Asimismo, se instalarán cuatro plataformas únicas en las principales intersecciones con pasos elevados para garantizar la movilidad peatonal y calmar el tráfico. La actuación tiene 12 meses de plazo de ejecución y la idea es distribuir los trabajos en cuatro tramos para disminuir las afecciones. Al término de los trabajos la Xunta de Galicia cederá la titularidad de la calle al concello, que asumirá su mantenimiento y conservación.

"Una actuación novedosa y pionera"

Con toda la comitiva ya en la carpa instalada en el exterior de la casa consistorial para acoger la firma del convenio, Félix Juncal no ocultaba su satisfacción y señalaba que el de hoy «es un día hermoso», aludiendo a «una transformación urbana que será visible» y agradeciendo especialmente «la sensibilidad desde el primer momento» de la conselleira de Infraestruturas con esta iniciativa. «Es una actuación novedosa y pionera con soluciones diferentes, que será un referente», sentenció.

El acto reunió a representantes del bipartito formado por BNG y PSdeG-PSOE, así como del principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Faltó el edil no adscrito Daniel Chapela, que criticó la actuación al considerar que supone «la muerte del comercio y el aparcamiento en Pazos Fontenla».

Cangas, a la espera con la avenida de Ourense

Por otra parte, y preguntada por la posibilidad de financiar una actuación similar en la Avenida de Ourense, vial de entrada a Cangas, María Martínez Allegue apuntó a que este tipo de actuaciones son «conveniadas con los concellos y están impulsadas por ellos». Y en el caso del cangués no se ha planteado de momento ningún proyecto al estilo del que en su momento elaboró Bueu.

El vial ha sufrido en los últimos años problemas debido a la antigüedad de las diferentes canalizaciones de saneamiento y pluviales.