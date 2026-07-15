La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal

La Asociación de Veciños de Tirán emitió un comunicado en el que se posiciona «en contra del proyecto de residencia privada en el monte de O Carrachal», en Rialdarca, sumándose así a los colectivos que desde hace varias semanas piden un cambio en el PXOM que impida la ejecución de esta infraestructura que se encuentra en tramitación. También se habían sumado otros colectivos como la Asociación de Veciños A Praia-A Seara del centro urbano.

Según la nueva directiva de la asociación vecinal de Tirán este proyecto «tiraría por la borda el trabajo de 20 años de recuperación del valle del río Rialdarca», alegando que en este tiempo se han ejecutado «incontables jornadas de voluntariado para eliminar especies invasoras, retirar basura del río o para recuperación de senderos».

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Argumenta, la Asociación de Veciños de la parroquia de Tirán, que «los ríos, los espacios naturales y los suelos rústicos deben protegerse y conservarse como bienes para los vecinos, siendo un error irrevocable para este espacio natural la ejecución del proyecto en cuestión», lamentan.