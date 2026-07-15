«La precariedad de nuestro sector es insostenible»

Con apenas 32 años, Xulia Vicente se ha convertido en una de las autoras gallegas de cómic con mayor proyección internacional. Su obra La jinete me aguarda, galardonada en 2022 con el Premio Ignatz al mejor cómic, la consolidó como una de las voces más destacadas de la historieta independiente. Este viernes será una de las invitadas del Salón do Cómic de Cangas, donde participará en las actividades programadas y realizará un coloquio junto a Clara y Olivia Cábez.

A pesar de haber comenzado su carrera profesional muy joven, ya cuenta con una trayectoria consolidada, ¿qué evolución ve en su forma de entender el cómic y de contar historias?

Me parece que hago las cosas con un poco más de peso y consistencia. Cuando empecé a publicar lo hacía a modo de juego experimental con lugares comunes.

Ha trabajado en proyectos propios y en otros internacionales, ¿qué le aporta cada una de estas facetas como autora?

Hay una cosa que me gusta bastante de trabajar aquí, que son los códigos propios. Elisa y Marcela fue uno de mis cómics favoritos de hacer, pero al ser una idiosincrasia muy propia, muy de Galicia, cuesta sacarlo fuera y que funcione, no va a apelar de la misma forma.

Con La jinete me aguarda obtuvo el Premio Ignatz, uno de los reconocimientos más destacados del cómic independiente, ¿qué supuso para usted ese respaldo y cómo ha influenciado en su trayectoria desde entonces?

Un respaldo y una validación muy fuerte para mí en aquel momento. Antes no escribía tanto, y ese fue justamente el momento en el que me lancé a escribir una historia propia.

El cómic vive un momento de gran reconocimiento. ¿Es también un buen momento para quienes se dedican profesionalmente a él?

Es muy duro la verdad, la precariedad de nuestro sector es una cosa totalmente insostenible. Al final, de hacer cómic viven cuatro y los demás nos tenemos que buscar las castañas fuera y las ayudas que salen de aquí, pues buen, parece que nos pegamos todos por ellas. Es difícil sacar el tiempo y el dinero, y la vida se está poniendo cada vez más cara.

Hay un gran debate debido a la irrupción de la IA en la ilustración y el cómic. ¿Cómo vive este cambio como autora?

Con mucho enfado, pero va más allá de la parte autoral. Evidentemente está involucrado el robo de nuestra propiedad intelectual, cosa que ha pasado y nadie hace nada.

Como autora gallega, ¿qué relación tenía hasta ahora con el Salón do cómic de Cangas?

Asistí varias veces de pequeña, y hace unos años me invitó una librería de por allí simplemente a una sesión de firmas en el contexto del salón. No estoy muy familiarizada, y desde luego es la primera vez que voy invitada, pero me ha hecho mucha ilusión porque o conozco y me parece muy guay que un salón de ámbito territorial se tome tan en serio su programación.

El Salón do Cómic de Cangas se ha consolidado como una de las citas de referencia del Cómic en Galicia. ¿Qué importancia tienen para usted este tipo de encuentros entre autores y lectores?

Suele ser muy agradecido en el sentido de ver que les gusta, esa pasión de que realmente les ha tocado alguna cosa que has hecho, tener ese momento me parece muy chulo. También coincidir con otros autores es muy agradecido, por compartir la experiencia, que suele ser muy solitaria, y poner cosas en común y demás.

Este fin de semana participa en las actividades del Salón y en la sesión de firmas. ¿Qué es lo que más disfruta del contacto con lectores?

Noticias relacionadas

Las charlas son bastante nutritivas. Que el público se involucre y saber qué inquietudes tienen, qué cosas les interesan. A veces se repiten preguntas sobre el proceso y al final indica que es un ámbito en el que se conocen poco las cosas que para nosotros son muy evidentes.