Sector bateeiro
Portos refuerza todo el muelle A Mosqueira, en Moaña, para que pueda entrar una grúa a la obra de reparación
La nueva presidenta de Portos, Natalia Botana, visita los trabajos para reconstruir la cara exterior | La complejidad técnica obligó a triplicar la inversión en el muelle
La nueva presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, visitó este miércoles las obras que la Consellería do Mar está ejecutando en el muelle de A Mosqueira, para reparar la estructura. Acudió a la zona con representantes del sector del mar, como los bateeiros, y con la alcaldesa, Leticia Santos. Desveló que los trabajos en ejecución deberán concluir a finales de año y reconoció la complejidad tanto de la adjudicación como de la solución técnica y material «que requirió varias licitaciones y modificaciones del proyecto y del presupuesto», lo que supuso triplicar el importe con respecto al primer intento de lograr una constructora.
En estos momentos las obras se ejecutan por un precio de 975.000 euros y el trabajo es intenso en los últimos meses, siendo habitual, en la zona delimitada, la presencia de buzos para trabajos submarinos.
Gracias a este «esfuerzo inversor de Portos de Galicia» se está reconstruyendo el paramento exterior del muelle de mejilloneros, con unos 30 metros lineales en la cara exterior este de la dársena que estaban acordonados por precaución y sin poder utilizarse por parte del sector mejillonero. Y es que se habían roto varios faldones laterales de protección.
Botana explicó que la reconstrucción se está realizando con elementos modulares prefabricados de características similares a los existentes en el resto de vanos. Además se instalarán nuevos sistemas de defensa para que los barcos bateeiros puedan atracar sin daños. La presidenta de Portos explicó que el proyecto de la obra tuvo que ser modificado por última vez cuando se detectaron, durante los trabajos preliminares realizados por los buzos, problemas de resistencia del muelle que no permitirían asegurar la viabilidad de la carga de grúa necesaria para la reparación. Por ese motivo fue necesario reforzar toda la estructura en dos fases. En la primera, que está en ejecución, se refuerza el tramo en reconstrucción. Una vez finalizado se reforzará todo el muelle, mediante una segunda fase que está en tramitación.
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