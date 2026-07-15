Vendedores de la Praza de Abastos de Moaña piden espacio para aparcar ante las Festas do Carme y otros eventos

Vendedores de la Praza de Abastos de Moaña reclaman espacio para estacionar tanto para ellos como profesionales como para sus clientes. Y es que la instalación de atracciones y barracas para las Festas do Carme que arrancan este miércoles inutilizó el parking en superficie de la alameda, dejando sin opción a los compradores que buscan productos frescos en el mercado. Los placeros deben estacionar en los muelles.

Este colectivo propone que se deje aparcar tras la Praza, frente a la rampa de subida a la planta alta. Esperan que esta medida se adopte también durante el resto de eventos que se desarrollarán en la alameda este verano, como el Festival Intercéltico.