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La Comisión de Fiestas del Carmen pondrá una pantalla gigante en Moaña para la final del Mundial

La retransmisión pública será en el Palco da Música y contará con la actuación de un Dj desde las 19.00 del domingo, dos horas antes del partido

El ambiente, en Cangas, tras la victoria en semifinales con Dj Michi en el Hollywood. | FDV

El ambiente, en Cangas, tras la victoria en semifinales con Dj Michi en el Hollywood. | FDV

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Fran G. Sas

Moaña

La explosión que supone las Festas do Carme en el centro de Moaña desde este mismo miércoles tendrá continuidad el domingo, tras las noches de verbena. Y es que la Comisión de Fiestas instalará una pantalla gigante en el Palco da Música de la alameda, con la colaboración del Concello, para poder seguir la final de la Copa del Mundo de Fútbol que este domingo disputa la Selección española. El encuentro es a las 21.00 horas pero toda la explanada contará con música en el tardeo con Djs para la previa del encuentro desde las 19.00 horas.

El júbilo tras el sublime partido firmado por el combinado que dirige Luis de la Fuente en la semifinal contra Francia desató grandes celebraciones en toda la comarca la noche del martes. Numerosos coches hicieron sonar el claxon en Bueu, Cangas y Moaña. En la villa canguesa una multitud había seguido el partido en las pantallas de chiringuitos y bares y cientos de personas festejaron tras el mismo en el entorno del Hotel Hollywood con la música de Dj Michi.

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Precisamente este miércoles el portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, solicitó por escrito a la alcaldesa la instalación de una pantalla municipal para una final que considera «un acontecimiento histórico para todo el país». Recuerda, Rodríguez, que numerosos ayuntamientos de toda España y de Galicia se están moviendo para organizar retransmisiones públicas.

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