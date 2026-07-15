Moaña extiende al verano su tradición antroideira con un carnaval el 14 de agosto

El entroido es la fiesta más popular de Moaña, pues cada invierno lleva los disfraces, la irreverencia de las canciones de las comparsas, el colorido y el desenfreno a cada barrio y parroquia del municipio, uniendo localidades y también generaciones. Este año, por primera vez en la villa esta celebración no será patrimonio exclusivo del frío invernal. Y es que el 14 de agosto se celebrará el I Carnaval de Verán, que transformará en una fiesta la arboleda de la playa de A Xunqueira.

Ya con la opción de que los disfraces no tengan que estar pensados para el frío, el Concello y Brais Riobó, de la productora Norteson, presentaron el programa de este carnaval también disfrazados.

«Los carnavales de verano están de moda y hacía tiempo que la gente de Moaña nos lo pedía», desvela la concejala de Cultura, Coral Ríos. Agradece el apoyo de la productora para sacar adelante esta jornada «que será un día más para disfrutar y bailar en Moaña», apunta en alusión a la cantidad de eventos que la villa acoge a lo largo de este verano.

La música empezará a sonar a las 18.00 horas del viernes 14 de agosto y si el calor lo permite no serán pocos los disfrazados que se refresquen en el mar de la playa de A Xunqueira. Por el escenario se pasará el grupo Demasiadas Sombras y Pocas Luces (DSYPL), conocidos por sus versiones de las canciones de pop más famosas. El cartel se completa con algunos de los Djs más destacados del panorama gallego como Carlos Trini, Iván Alonso, VRX y Dj Sü, que prometen extender la fiesta hasta altas horas de la madrugada.