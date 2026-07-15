Los hoteles sufren un julio «flojo» y fían la campaña a la demanda para agosto

Los hoteles de O Morrazo están viviendo uno de los peores meses de julio de los últimos años, o al menos uno de los más irregulares. Aunque algunos establecimientos registran una ocupación media del 90%, otros apenas alcanzan el 70% e incluso hay casos en los que las reservas apenas llegan a la mitad de su capacidad. Desde el sector no encuentran una explicación clara, aunque señalan que esta situación se está produciendo en buena parte de las Rías Baixas. «No hay más que meterse en Booking para comprobar que hay disponibilidad de habitaciones en casi todos los sitios», advierten.

Una de las causas que podría explicar este flojo arranque de uno de los principales meses del verano es la meteorología. La comarca comenzó julio con una ola de calor que dejó incluso la jornada más calurosa desde que existen registros. El 3 de julio, entre las 16.30 y las 19.30 horas, los termómetros rozaron los 39ºC, según la estación de referencia de MeteoCangas. Sin embargo, en los últimos días la amenaza de tormentas, algunos episodios de lluvia intermitente y el descenso de las temperaturas han echado para atrás a quienes suelen esperar hasta última hora para confirmar sus vacaciones. Desde algún establecimiento indican que, «al empeorar el tiempo», varios clientes adelantaron su salida en busca de otro destino.

A esta explicación se suma otra que no figuraba en la agenda del sector turístico: la Copa Mundial de fútbol. El buen papel de España, que se traduce en reuniones y celebraciones en pueblos y ciudades durante los partidos, puede estar detrás de que muchos ciudadanos retrasen o aplacen sus vacaciones «para ver los encuentros con sus amigos y familiares». Incluso desde algunos hoteles de la comarca recurren al humor y hay quien comenta que «los Mundiales deberían jugarse en temporada baja. En febrero, por ejemplo».

En Cangas, desde el Hotel Airiños, situado en el céntrico paseo de Eugenio Sequeiros, explican que «estamos sobre el 70 % entre semana y los fines de semana alcanzamos el 80 %. Extranjeros hay muy pocos este año; alguna reserva de portugueses, pero los visitantes de otros países optan cada vez más por viajar en épocas más tranquilas y no tanto durante los meses centrales del verano». Confían en que la mejora del tiempo impulse las reservas de última hora y permita mejorar los datos del mes. Muy distintas son las previsiones para agosto, «con casi todo reservado ya, sobre todo para la primera quincena», apuntan. Madrid, Asturias y la provincia de A Coruña son los principales lugares de procedencia de sus clientes.

Mejores sensaciones transmite el Hotel H4, situado en Darbo. En este establecimiento no perciben un descenso de la demanda. Sus 50 habitaciones mantienen una ocupación media del 90 % durante este mes y vuelven a señalar al mercado portugués como el gran protagonista, tal y como viene ocurriendo prácticamente cada año desde la pandemia. Los visitantes españoles proceden principalmente de Madrid y de comunidades del norte del país.

Entre el 50% y el 70% están la mayoría de negocios del sector, aunque los fines de semana son más fuertes

En Cangas, además de las islas Cíes, las playas de la ría de Aldán continúan siendo uno de los principales reclamos para los turistas.

En Bueu, sin embargo, las reservas son todavía más bajas. En el Hotel Incamar lamentaban este martes que «apenas tenemos ocupado el 50 % de las habitaciones, nada que ver con julio de 2025, cuando estábamos casi llenos».

En Moaña, el Hotel Bienestar, el único establecimiento de cuatro estrellas de la comarca, confirma que este mes de julio está registrando menos demanda que en el mismo periodo del año pasado, «pero más bien porque julio de 2025 fue extraordinariamente bueno; este está siendo mejor que los de años anteriores», explican. Entre semana la ocupación ronda el 60 %, mientras que los fines de semana completan sus 51 habitaciones. Como ocurre en Cangas, el optimismo está puesto en agosto. «Ya tenemos días sin habitaciones disponibles. Las reservas para agosto son, a estas alturas, un 20% superiores a las del año pasado», indican.

Los españoles y los portugueses representan la inmensa mayoría de los clientes del Hotel Bienestar Moaña, «aunque también tenemos algún francés y alemán». Son precisamente los visitantes europeos quienes muestran un mayor interés por las islas Cíes. «Para ellos es una visita fundamental». La mayor parte de las consultas de los turistas se centran en las playas y en la oferta gastronómica de restaurantes y chiringuitos. «En esta época se pregunta más por opciones para disfrutar que por actividades culturales».

Otro aspecto que inquieta a los hoteles es el de las viviendas turísticas, que, pese a sus altos precios que llegan a superar los 4.000 euros por semana, son la opción elegida por las familias que quieren compartir gastos.