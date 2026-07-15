Artistas de O Morrazo vuelven a Times Square

La final del Mundial de fútbol pondrá todas las miradas en Nueva York este próximo domingo, pero una parte también estarán puestas el sábado en la mítica esquina de Times Square, en donde se cruzan la Avenida de Broadway y la Séptima Avenida, con sus pantallas gigantes publicitarias que la han convertido en un sello de esta ciudad. En dos de estas pantallas se proyectará la obra de ocho artistas gallegos, siete de ellos de O Morrazo, además de otros dos de Barcelona, siete de Valencia, uno del País Vasco, de Madrid y dos de Toledo, representados por las galerías valenciana O+O Oriente&Occidente y la madrileña Santana Art Gallery.

El video en la primera pantalla se proyecta el sábado con obra de los artistas locales Yolanda Herranz Pascual, Celeste Garrido, Carmen Touza, Nel Pinheiro y Jesús Pastor, además de la de la galerista "O+O", que es valenciana aunque afincada en Moaña, Enriqueta Hueso, y que ha realizado la selección de artistas. Junto a ellos mostrarán su obra los valencianos Natividad Navalón, Maribel Doménech, Luis González; el vasco Edu Larrasa y Diana Larrea (Madrid) y Kenryo Hara, de Tokyo. Roberto Brañas y el fotógrafo vigués Miguel Núñez estarán en la segunda pantalla cuya fecha de proyección está todavía por confirmar, manifiesta la galerista que confirma que la selección se ha realizado por la calidad de las obras y la buena trayectoria, tanto artísitica como académica: "Aquí se reúnen unos buenos currículum, tanto artísticos como académicos".

Roberto Brañas y Celeste Garrido son docentes, profesores de instituto; Yolanda Herranz es catedrática de escultura en la Universidad de Vigo y facultad de Belas Artes de Pontevedra; Jesús Pastor es catedrático de dibujos, premio nacional de Grabado. También son catedráticos las valencianas Maribel Doménech y Natividad Navalón y los restantes son pintores, con la salvedad del fotógrafo Miguel Núñez.

Tal y como, señala Enriqueta Hueso, el video se proyectará durante 24 horas, cada hora de la jornada, pendiente de que desde el equipo de la pantalla se confirme el momento de inicio. No hay que olvidar que por delante de estas pantillas, -en este caso mide 160 metros cuadrados- pasan más de 300.000 personas a diario.

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Para la gran mayoría de los artistas, salvo para Nel Pinheiro y Celeste Garrido, que ya proyectaron en Times Square, será la primera vez que su obra se vea en el emblemática esquina de Manhattan. Pinheiro "iluminó" una de las pantallas de Nueva York en febrero de 2024 con el artista también de O Morrazo Xulio Lago, uno de los promotores con Brañas de la mediática instalación de la silla gigante de Meira.