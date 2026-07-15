Alfonso Rueda visita el concello para firmar el convenio de Pazos Fontenla

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitarán esta mañana Bueu para formalizar el convenio para la financiación de la reforma de la calle Pazos Fontenla. La cita está fijada para las 11 horas en la casa consistorial buenense y supondrá el paso definitivo para acometer una obra ampliamente demandada desde el municipio.

El proyecto global de humanización del céntrico vial asciende a 3,1 millones de euros, si bien inicialmente se acometerá una primera fase cifrada en 2,4. De esta cantidad la Xunta aportará 1,7 millones a través de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y el concello pondrá los 700.000 euros restantes, que saldrán de los fondos de 2026 y 2027 del Plan +Provincia.

Noticias relacionadas

Los trabajos consistirán en la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento a ambos lados de la calle y a lo largo de un kilómetro. Además, se contempla la dotación de una canalización separativa de pluviales, así como la renovación de las aceras y la dotación de un nuevo pavimento al vial, que coincide con el paso de la PO-551 por el centro de Bueu.