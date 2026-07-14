Sufre una vía de agua al chocar con una batea y acaba varado en la playa de Barra
No se registró ningún herido
Un pesquero con puerto base en Vigo, el «Dos Meros», ha aparecido varado esta mañana en la playa de Barra, en Cangas. El barco, dedicado a la pesca del cerco, sufrió una vía de agua al impactar contra una batea mientras faenaba en la ría de Vigo esta madrugada. Ante la crítica situación, se optó por poner rumbo al arenal, adonde lograron llegar sin más incidentes y con el auxilio de la patrullera Salvamar Mirach.
Pese al choque y la complicada travesía, no se registró ningún herido entre la tripulación, compuesta por unas cinco personas.
Un carpintero naval se desplazó hasta la playa nudista para una reparación de urgencia del casco, de manera que en las próximas horas pueda navegar hasta La Marina de Cangas.
Sin embargo, el reflote de la embarcación -de casi 13 metros de eslora- será una maniobra compleja ya que la marea no alcanzará su pico más alto hasta las 16:47 horas, con 3,9 metros.
La escena sorprendió a los bañistas que desde primera hora se han acercado al arenal cangués, uno de los más concurridos del municipio.
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