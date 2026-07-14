Crossfit
El Pirulí Hybrid da un salto de calidad en la playa de Rodeira
Crosstraining Morrazo renueva la competición para su cuarta edición
Carla Soliño
El próximo 26 de julio la playa de Rodeira acogerá la cuarta edición del Pirulí Hybrid, celebrándola con una remodelación del formato, adaptado al deporte híbrido.
La organización, a cargo de Crosstraining Morrazo, da un paso más con una competición más dinámica, abierta y accesible. La prueba constará de ocho estaciones inspiradas en competiciones híbridas (carrera sobre arena, estaciones funcionales de fuerza y resistencia, y tramo final de natación, que emplearán diferentes materiales vinculados al sector marinero de Cangas.
Los participantes podrán elegir entre la modalidad de Open Individual, para quienes deseen realizar la prueba en solitario; o la Relay Division, realizándola por parejas y contando con categorías masculina, femenina y mixta.
Desde la organización, y con el apoyo de B2AI Inteligencia Artificial y Comunic&go, buscan reunir a deportistas procedentes de distintos puntos de Galicia, de España y del norte de Portugal, para convertirse en un atractivo añadido y consolidarse como el evento deportivo del verano.
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