El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes

La tensión se notaba en el ambiente que rodeaba al mercadillo de este martes, el primero después de la confrontación que hubo entre miembros del gobierno local y vendedores ambulantes el pasado viernes. Los vendedores sostienen que son el eslabón más débil de la cadena y que lo que se les pide de dejar todo recogido y limpio a las 15.00 horas, como manda la ordenanza municipal, es, en verano, prácticamente imposible. Sostienen que mucha gente viene de las playas se acercan a sus puestos a las 14.00 horas y que hay que atenderlos porque, a lo mejor, el resto del día no fue tan bueno. “No se puede recoger y atender al público al mismo tiempo”, manifestaba ayer un vendedor.

Mercadillo del martes en Cangas / Gonzalo Núñez / FDV

En cuanto a cómo queda de sucias las calles y las plazas que acogen el mercadillo, consideran que no pueden pagar justos por pecadores, que ellos saben perfectamente quienes repiten estas acciones incívicas una y otra vez, por lo que el Concello de Cangas debe sancionar a ellos, a los que incumple esta parte de la ordenanza. En cuanto al horario de recogida, los vendedores consultados en el mercadillo de ayer subrayan que la ordenanza municipal que regula el mercadillo tiene muchos años y debería ser modificada.

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Pero no se muestra ninguna solidaridad con respecto a que son los trabajadores de limpieza viaria del Concello de Cangas los que ven alterado su horario de trabajo. Consideran que se puede modificar para ampliar el horario de cierre. Claro que el gobierno tripartito (BNG, PSOE y EU) no está por la labor, ya que supondría alterar de forma muy significativa el horario de trabajo de los empleados municipales.