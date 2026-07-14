El karaoke en directo vuelve a la playa de Tuia: Músicos de La Quinta Estación, Estopa o Sabina para acompañar a quienes quieran subirse al escenario

Un entorno idílico, una puesta de sol, la agradable temperatura de las noches de verano y una alineación de músicos que podría ser titular en cualquier Mundial de la especialidad. Estos son los principales ingredientes de las sesiones de concierto-karaoke que acoge el chiringuito de la playa de Tuia y que se celebrarán de forma gratuita mañana, el jueves y el viernes a partir de las 22 horas. Ángel Reyero (guitarrista de La Quinta Estación), Israel Sandoval (guitarrista que ha tocado con Joan Manuel Serrat o El Barrio), Anye Bao (baterista de Estopa, Joaquín Sabina o Antonio Vega), Paul Gómez (voz), Edu Salas (teclados y voz) y Paco Bastante (bajista de Estopa, Juan Perro o Sabina), con Luismi Baladrón (exbajista de Antonio Vega) en la recámara son los protagonistas de esta decimoquinta edición, en la que la estrella volverá a ser el público.

Y es que los asistentes tendrán la oportunidad de saltar al escenario para hacer un karaoke en directo junto a estas estrellas del panorama musical a nivel nacional. La fórmula es simple. Cada mesa del chiringuito dispone de un menú con más de medio centenar de canciones que podrán escoger para interpretar. Entre ellas no faltan grupos como Extremoduro, Pink Floyd y los Rolling Stones o artistas como Rosalía, Elvis Presley o Joaquín Sabina, entre otros. «Es una mezcla muy heterogénea para que haya de todo», explican desde la organización.

La diversión está garantizada con la original propuesta. «Lo bueno es que la banda está en directo y se adapta a ti. Hay gente que sale y está supercómoda y otros que necesitan un poco de ayuda», relatan. La imagen más habitual de estos años es la quienes «comienzan con vergüenza, con una voz que casi no se escucha, y acaban la canción saltando. Es un subidón de adrenalina». En definitiva, «es una experiencia muy chula».

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Mañana el karaoke tendrá la competencia del fútbol, con la segunda semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, pero desde la organización mantienen su apuesta. «Solo por ver tocar a esta gente ya es un lujo», subrayan. Pero si además uno puede sentirse Robe Iniesta, Rosalía o Elvis durante unos minutos sobre el escenario...