El gobierno de Cangas no dudará en enviar a la Policía Local si los vendedores del mercadillo vuelven a retrasar su marcha

Hubo tensión en el cierre del último mercadillo de los viernes en Cangas. Tanta que el gobierno local ya advirtió este lunes al representante de los vendedores ambulantes que no permitirán que ningún puesto retrase su hora de recoger. El aviso tiene lugar la víspera del mercadillo de los martes, de bastante menos empaque que el de los viernes, pero que deja, igualmente, el incumplimiento horario y también un entorno lleno de suciedad. El pasado viernes, los trabajadores municipales encargados de la limpieza viaria hicieron patente su hartazgo con una situación que se repetía desde hace ya bastante: llegaba la hora de limpiar y no podían hacerlo porque los puestos estaban sin recoger. Según la ordenanza municipal, en su artículo 5, "el espacio ocupado por el mercado ambulante deberá estar libre y limpio a las 15.00 horas para que los servicios municipales de limpieza puedan hacer su tarea". El Concello acostumbraba a dar media hora de gracia, pero últimamente había puestos que a las 16.00 horas estaban sin empezar a recoger. El gobierno municipal mandará a la Policía Local si se vuelve a incumplir la ordenanza que regula el mercadillo.

Suciedad en el mercadillo de Cangas / fdv

Durante el pasado viernes, hubo vendedores que se enfrentaron directamente con la concejala de Desenvolvemento Local, Lucía Docampo (BNG), cuando acudió al mercadillo para explicar la situación, que era necesario que recogieran a su hora porque, de lo contrario, los operarios de la limpieza viaria estaban sin trabajar. Pero el grupo de comerciantes que se enfrentó con la edil Lucía Docampo se agarró, por alguna extraña razón, a repetir que pagaban por estar ahí. Poco después acudió la concejal de Obras y Servicios, Sagrario Martínez (PSOE) y fue necesaria la presencia de la Policía Local para obligar a los vendedores que se habían retrasado en recoger su puesto a hacerlo con prontitud, para que los operarios de la limpieza viaria pudieran trabajar. Pero el gobierno local no solo está preocupado por los retrasos en recoger, sino por la cantidad de basura que dejan los vendedores. La edil de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, afirma que los ambulantes no tienen esa misma postura en los mercadillos de Moaña y Bueu, donde dejan todo limpio. Así que este lunes ya advirtió al representante de los vendedores del mercadillo que debía de recoger a las 15.00 horas y tener más cuidado con cómo dejan de sucia la zona donde se celebra el mercadillo, que va desde Eugenio Sequeiros hasta la Praza da Constitución y Alameda Vella. Sagrario Martínez sacó también a relucir la ordenanza municipal, donde dice que "el incumplimiento de cualquiera de estos puntos lleva aparejada una sanción". La edil socialista subraya que ya sabe que el problema no es en el mercadillo de los martes, que es el de los viernes, donde hay un mayor número de puestos. "No es un día, son muchos y pasó de ser un puesto el que incumplía el horario a ser muchos", así lo trasladó la edil socialista al representante de los vendedores ambulantes del mercadillo de Cangas.