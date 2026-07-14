Las fiestas de Moaña crecen y ya cuentan con 20 atracciones

Las Festas do Carme de Moaña comienzan este miércoles con la apertura de las atracciones para los niños por la tarde. Ayer casi todas las maquinarias de juegos estaban ya instalándose. Este año son unos 20 elementos distintos los que funcionarán, más que en la edición de 2025, según explica la comisión de fiestas. El año pasado varios de los encargados de estos puestos habían presentado con retraso su solicitud de permisos.

Como es habitual un ingeniero contratado por la empresa que gestionan los feriantes es el encargado de realizar las inspecciones del montaje y certificar estado de cada atracción. Sus informes llegarán después al Concello y técnicos municipales realizarán la última revisión para dar el visto bueno y que cada elemento mecánico cuente con todas las garantías. Ya el año pasado se habían endurecido los requisitos tras el accidente de un «Saltamontes» en Vigo en 2024 que acabó con la vida de un joven.

La primera noche de verbena es la del propio miércoles, víspera del día grande. Actuarán la Orquesta Magos y el Dj Dani Villa se encargará de prolongar la música durante la noche.

Como novedad, habrá pregón en las fiestas patronales. Será a las 22.00 horas desde el propio palco de la orquesta y correrá a cargo de los integrantes del grupo de participación infantil y adolescente Mariscadoras de Ideas. Paulo, Bea, Dani y Pedro serán los jóvenes que se encargarán de dar la bienvenida a las grandes celebraciones del centro urbano. «Buscamos darle visibilidad al grupo de participación y vincular a los jóvenes en las fiestas», apunta el concejal de Mocidade, Kevin González.