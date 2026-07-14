O Rompeolas
El Darbo más Ye, yé
El Darbo más Ye,yé.
No cualquier tiempo pasado fue mejor, pero hay algunos tiempos que algunos pesan mucho de menos. Que esa moda pseudo hippie, en casos un poco hortera, triunfo en el mundo y se quedó en el recuerdo de muchas personas. No solo en Darbo se repite reviven estos tiempos, también en otros muchos lugares de Galicia, España y el mundo.
Araceli Gestido cumple cuarenta y tantos
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, cumple hoy, cuarenta y tantos. Lo hace con esa pausa que tiene para la vida y con un deseo a la hora de apagar las velas que le ponga en su tarta: que no pase nada. No quiere un día de arriba para abajo, de un lugar a otro, de sucesos y ajetreo de emergencias veraniegas. Ella confiaba en que su onomástica pasara desapercibida para esta sección. Pero ahí la dejamos. ¡Felicidades!
Sagrario Martínez dio un golpe en el mercadillo
Se lo preguntaba ayer la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, a representante de los vendedores ambulantes: ¿Por qué en Cangas el mercadillo acaba como si fuera un basurero y en Moaña y Bueu se actúa de otra manera?. No supo contestar, pero no desmintió a la concejala socialista. Parece que se confunde la manga ancha con la debilidad, porque no hay otra forma de explicarlo. De ahí que la concejala no se mostrara indulgente, al contrario no se movió ni un ápice de su decisión. Este martes podremos comprobar si su toque de atención fue suficiente o hay que dar más y más fuertes todavía.
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