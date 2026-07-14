El Concello de Bueu ejecutará la compra de una finca para la construcción del nuevo depósito de agua en Cela

El Concello de Bueu acometerá a finales de este mes o a principios del de agosto la compra de una parcela destinada a albergar el futuro depósito de agua en Cela. El gobierno local ultima los trámites para la adquisición después de que el propietario de la parcela haya solucionado las cuestiones administrativas que impidieron hacerla anteriormente. La iniciativa allana el camino a uno de los proyectos más ambiciosos que el consistorio tiene en mente en el ámbito del abastecimiento, ya que ese depósito permitiría extender la red para cubrir a la práctica totalidad de la parroquia, con la salvedad de un puñado de viviendas en Chans.

La compra de esta finca de 2.000 metros cuadrados se ejecutará por un total de 13.661 euros, que serán financiados a través de remanentes del Plan +Provincia 2024. La Diputación de Pontevedra ya ha dado su visto bueno para poder disponer de este dinero, que procede de las rebajas en dos obras, la repavimentación y mejora de los accesos en el aparcamiento del pabellón Pablo Herbello (con 9.330 euros restantes) y de la sustitución de una tubería de pluviales y la pavimentación de un camino en Murráns (5.674 restantes).

La construcción del tanque de agua permitiría llevar la traída de agua a medio millar de viviendas situadas por encima de los depósitos de Outeiro y Castrillón. El nuevo elemento estaría situado a una cota de 250 metros sobre el nivel del mar, ampliando de forma considerable las posibilidades de un circuito limitado actualmente por la altura, y complementaría dos actuaciones en ejecución para el abastecimiento en Torre-Castrelo y Castrelo-Fonte Alta.

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El alcalde buenense, Félix Juncal, sitúa en el horizonte de 2027 la construcción de un depósito que «desde el punto de vista estratégico tendría una localización extraordinaria porque a pie de parcela pasa la tubería que recoge los manantiales de la parroquia. No habría que extender mucha canalización ni buscar manantiales». En un plano más general Juncal apunta que «Cela siempre ha sido un lugar rico en cuanto a recursos hídricos», si bien las circunstancias han incrementado exponencialmente la demanda vecinal. «Cada vez hay más nuevas construcciones, han desaparecido captaciones, problemas de roturas difíciles de reparar... Así que todo lo que suponga una gestión pública de un recurso tan escaso y necesario debe ser una apuesta firme de este gobierno», sentencia el regidor buenense.