La Cofradía de Pescadores de Aldán denuncia la presencia continuada de yates en el muelle, pese a estar probido

La Cofradía de Pescadores de Aldán desmiente que los propietarios de los yates que atracan en el muelle de esta localidad canguesa empleen el agua del pósito para baldeos y limpieza de los mismos. El propio patrón mayor, Juan Manuel Gregorio, asegura que pudo comprobar cómo se realizaban este tipo de labores, pero que el agua no salía de la Cofradía, sino de las mangueras que salía de casas particulares, haciendo caso omiso a las recomendaciones del Concello de Cangas de no malgastar el agua.

El patrón mayor del Aldán recuerda que los yates y otros barcos deportivos no pueden estar atracados en este muelle que es exclusivo de pesca, pero que algunos lo hacen durante todo el año. “No solo no se puede atracar, sino que tampoco a cargar gente; claro que para ellos es más fácil atracar aquí que hacerlo en un puerto de séptima lista, donde tienen que pagar. No se da servicio a nadie que no sea profesional”, manifiesta Gregorio, que lamenta el poco control que hay en el puerto de Aldán. También comenta que la Guardia Civil denunció a barcos que también arrojan al mar las aguas negras. “Aldán es un puerto sin ley”, lamenta el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores.

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En otro orden de cosas, desde el pósito se lamenta que las playas de Aldán no estén todavía balizadas, porque supone una alteración en el trabajo diario de la flota que opera en las inmediaciones.