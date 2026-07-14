Una sola empresa aspira a reformar el campo de A Granxa por 406.000 euros

El mes de septiembre debe ser, como muy tarde, el del inicio de las ambiciosas obras de cambio del césped artificial y reforma del campo de fútbol de A Granxa, en Domaio. El equipo local el Domaio FC, ya alcanzó acuerdos con conjuntos vecinos para los entrenamientos y partidos de sus distintas categorías en el comienzo de la nueva campaña. El Concello está acelerando toda la tramitación y la adjudicación de los trabajos están cerca, al cumplir los requisitos del concurso público la única empresa que optó a la reforma. Se trata de Obras y Pavimentos Especiales SA.

La compañía ofrece ejecutar los trabajos por 406.559,72 euros. Hay que recordar que el precio de salida del proceso era de 407,192.46 euros excluyendo el IVA. Con los impuestos la reforma se estima en cerca del medio millón de euros. La compañía propuesta para la firma del contrato promete una garantía de hasta 96 meses. Es esencial, en la financiación de los trabajos, la participación de la Diputación de Pontevedra a través del Plan de Infraestructuras Deportivas.

Asimismo, hasta el viernes 24 de julio está abierto el plazo de presentación de ofertas para encargarse de la dirección de obra y coordinación de seguridad en estos trabajos. Su coste se estima en un importe de 15.796 euros.

Será la primera gran reforma desde que en el año 2010 se instaló por primera vez el césped artificial, dejando atrás la histórica superficie de tierra. Para que el Concello pueda ejecutar estos trabajos los socios del Domaio FC aceptaron una cesión por 50 años a la administración local.

Una de las grandes innovaciones de la reforma será el tipo de hierba sintética por la que se apostará: de última generación y validada en diciembre por la directiva del Domaio FC en una visita a las instalaciones de entrenamiento del Real Valladolid, en el entorno del Estadio José Zorrilla, realizada en compañía de la alcaldesa, Leticia Santos y del concejal de Deportes, Rubén Viéitez. Se trata de un césped que ya prescinde del relleno de caucho, abaratando su mantenimiento, y que cuenta con una mayor densidad de hilo, siendo mayor su similitud con la hierba natural.

Hasta 42.000 euros del coste total de la obra se destinarán al nuevo sistema de alumbrado con instalación renovada y focos de tecnología Led de bajo consumo. Por su parte, se instalará un nuevo sistema de riego con un coste de 28.900 euros. Entre el resto de dotaciones, el campo de A Granxa pasará a contar con nuevos banquillos y nuevas redes perimetrales para evitar que los balones salgan lejos del recinto de juego.