Comercio
Cangas promueve el consumo responsable con cuatro talleres
La jornada gratuita se celebrará el 16 de julio en el Centro Social con actividades adaptadas por edades promovido por la Xunta
Carla Soliño
El Centro Social de Cangas acogerá el próximo jueves 16 de julio una nueva edición de la jornada «Verán de lecer e consumo responsable».
Se trata de una iniciativa gratuita para acercar a los niños y jóvenes a los hábitos de consumo responsable a través de actividades adaptadas a cada grupo de edad. Forma parte del programa autonómico «Veráns de lecer e consumo», promovido por la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Consumo e da Competencia, con la colaboración del Servizo de Normalización Lingüística, cuya concejalía ostenta Lucía Docampo, del Concello de Cangas.
La programación se desarrollará entre las 10 y las 14, y estará dividida en cuatro talleres. El primero de ellos, «Xogueteando: un lecer diferente!», dirigido a menores de entre 3 y 6 años. Propondrá juegos colaborativos para reflexionar la importancia de utilizar juguetes seguros.
A las 11 comenzara «Xincana do consumo responsable», para niños de 7 a 12 años, que deberán superar diferentes pruebas para conocer sus derechos como consumidores.
Continuarán a las 12 con «Publicistas por un día!», de 13 a 14 años, centrado en el análisis de los mensajes publicitarios e identificación de estrategias comerciales desde una perspectiva crítica. Concluirá de 13 a 14 con «O consumo na rede», dirigido a adolescentes de 15 a 17 años, en el que se abordarán las compras por Internet y el uso seguro de la red.
Todos durarán 1 hora y tendrán un máximo de 20 plazas, que se cubrirán por orden de llegada.
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