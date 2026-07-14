Cangas promueve el consumo responsable con cuatro talleres

El Centro Social de Cangas acogerá el próximo jueves 16 de julio una nueva edición de la jornada «Verán de lecer e consumo responsable».

Se trata de una iniciativa gratuita para acercar a los niños y jóvenes a los hábitos de consumo responsable a través de actividades adaptadas a cada grupo de edad. Forma parte del programa autonómico «Veráns de lecer e consumo», promovido por la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Consumo e da Competencia, con la colaboración del Servizo de Normalización Lingüística, cuya concejalía ostenta Lucía Docampo, del Concello de Cangas.

La programación se desarrollará entre las 10 y las 14, y estará dividida en cuatro talleres. El primero de ellos, «Xogueteando: un lecer diferente!», dirigido a menores de entre 3 y 6 años. Propondrá juegos colaborativos para reflexionar la importancia de utilizar juguetes seguros.

A las 11 comenzara «Xincana do consumo responsable», para niños de 7 a 12 años, que deberán superar diferentes pruebas para conocer sus derechos como consumidores.

Continuarán a las 12 con «Publicistas por un día!», de 13 a 14 años, centrado en el análisis de los mensajes publicitarios e identificación de estrategias comerciales desde una perspectiva crítica. Concluirá de 13 a 14 con «O consumo na rede», dirigido a adolescentes de 15 a 17 años, en el que se abordarán las compras por Internet y el uso seguro de la red.

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Todos durarán 1 hora y tendrán un máximo de 20 plazas, que se cubrirán por orden de llegada.