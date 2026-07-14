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Cambio de cromos en el Var con Uve el miércoles

El intercambio de stickers de la pasada semana.

El intercambio de stickers de la pasada semana. / Julio Santos Álvarez

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Las jornadas de cambio de cromos de la Copa del Mundo de fútbol que el Var con Uve, de Abelendo, organiza cada jueves de este mes, se traslada esta semana al miércoles 15, con una quedada a partir de las 18.00 horas, para no coincidir con la concurrida procesión en honor a la Virgen del Carmen.

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