La Xunta instala 21 paneles informativos sobre el riesgo de inundación en los ríos Presa y Postillón en Cangas

El municipio de Cangas se suma a la relación de 34 concellos en Galicia en donde la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, ha instalado paneles informativos que identifican puntos con riesgo de inundación. En concreto ha instalado 21 paneles recientemente en las zonas de los ríos Presa y Postillón.

El objetivo de esta señalización es concienciar a la ciudadanía sobre los peligros e implicaciones asociadas a episodios de lluvia intensa así como sobre las medidas preventivas y pautas de actuación recomendadas en caso de que se produzcan. En Cangas se colocaron 11 carteles de distintos tipos en el río Presa (6 reducidos, 2 generales con 2 caras, 2 generales con 1 cara y 1 infantil), y 10 en el río Postillón (3 reducidos, 3 generales con 2 caras, 2 generales con 1 cara y 2 infantiles) en el Área de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) río Presa y río Postillón-Cangas.

Según se recoge en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, esta zona pertenece al grupo IV, que es aquel en el que están incluidas las áreas fluviales de mayor peligrosidad desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos.

Precisamente, la colocación de estos elementos pretende mejorar la concienciación pública sobre la dinámica natural de los ríos y reforzar la seguridad y las medidas de protección de la ciudadanía. Se trata de un trabajo enmarcado en el Plan estratégico de divulgación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Pedarpsi) y que da continuidad a la instalación de estos paneles en otras zonas sensibles de Galicia-Costa.

Otro de los carteles instalados en Cangas. / Fdv

De este modo, hace falta recordar que, hasta el momento, Augas de Galicia colocó ya este tipo de indicadores en 34 ayuntamientos con áreas de alto riesgo de inundación dentro de su territorio: Gondomar, Ames, Brión, Bueu, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Carnota, Vimianzo, Zas, Carballo, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Arteixo, Sada, Fene, Ferrol, Neda, Cedeira, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, A Pobra do Caramiñal, A Coruña, Baiona, Oiga, Cambre, Culleredo, Oroso, Santiago de Compostela, Cuntis, Cambados, Ribadumia, Vilanova de Arousa, Vilaboa, Vigo y ahora Cangas.

El organismo hidráulico suele combinar en las zonas y señalizar diferentes formatos y tipologías de carteles, como los generales, los más completos ya que incluyen información específica sobre la zona y el protocolo de actuación en caso de desbordamiento, o los infantiles, con una estética y lenguaje adaptadas a la edad del público al que van dirigidos.

Otro de los modelos informativos instalados. / Fdv

Además, Augas de Galicia refuerza de este modo el compromiso con la prevención y gestión sostenible de eventuales inundaciones, en estrecha colaboración con las administraciones locales y autonómicas y cumpliendo con el PXRI vigente hasta 2027, que está siendo sometido ya la revisión en aplicación de la directiva comunitaria para la gestión del riesgo de inundación.

En el caso concreto de Cangas, los trabajos para instalar carteles en el entorno del río Presa y del río Postillón se enmarcan en el contrato del organismo hidráulico autonómico para la prestación del servicio de concienciación y divulgación del riesgo de inundación y señalización de las áreas que se encuentran en esta situación, que cuenta con una inversión de más de 8.000 euros.

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Al amparo de este contrato y dentro del Pedarpsi hace falta recordar que también se desarrollan diferentes talleres en centros de educación infantil y primaria existentes en las proximidades de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación para concienciar a las nuevas generaciones sobre las inundaciones y la influencia que tengan las acciones del ser humano en los entornos fluviales y en el funcionamiento de los canales de agua.