La humanización de San Martiño acelera y ya corta el vial de Casa Nova

Las obras de humanización integral del núcleo histórico de San Martiño, origen de la parroquia de Moaña, aceleraron a finales de la semana pasada. Este lunes los operarios de la empresa adjudicataria, Caldevergazo, levantaron ya parte del firme de asfalto del Camiño da Casa Nova, que ya tiene cortado el paso y es el punto por el que inician el grueso de los trabajos. Los camiones y la actividad destacaban como telón de fondo del templo románico.

La inversión asciende a 1.126.268 euros, con una aportación clave de la Diputación de Pontevedra gracias al Plan Extra 2024. La humanización prevista supone una plataforma única que incluye el calmado del tráfico y la prioridad peatonal, en hormigón desactivado. El conjunto sobre el que se intervendrá en total abarca la llegada al cruceiro barroco desde el tramo alto de la calle Enrique Rubido de la Gándara y desde A Torneira. Se humanizará también el propio tramo estrecho de O Cruceiro, la parte alta de la intersección del Camiño da Casa Nova y la subida por la iglesia parroquial hasta más arriba de la antigua rectoral y actual Casa da Música.

Además del calmado de tráfico, como llevan reclamando los vecinos desde hace años, y la mejora estética, se aprovechará para redimensionar las redes de saneamiento y abastecimiento y para soterrar el tendido eléctrico.

Con un plazo de ejecución de 9 meses, el Concello estudiará después las opciones de establecer un sentido único de circulación.