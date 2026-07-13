Remolcado a Moaña un velero a la deriva en la ría de Vigo

Un velero que quedó a la deriva el pasado domingo necesitó ser remolcado hasta Moaña por una embarcación de Salvamento Marítimo.

El velero pidió ayuda tras quedar sin gobierno, por lo que fue necesario movilizar a la Salvamar Mirach por parte del centro con sede en Vigo.

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En la imagen difundida por Salvamento Marítimo se observa al velero amarrado a la embarcación, rumbo a Moaña, con el puente de Rande al fondo.