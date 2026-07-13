Cangas aguarda por la devolución del material para balizar esta semana sus 20 playas principales

La temporada alta de verano arrancó en Cangas sin el balizamiento de sus playas, una situación poco habitual que provocó las quejas de bañistas y, especialmente, de la oposición, que considera «peligroso» este escenario al no estar claramente delimitada la distancia mínima a la que pueden acercarse las embarcaciones de la costa. En la ría de Aldán, por ejemplo, varias embarcaciones de recreo tuvieron que ser advertidas para que se alejasen de los arenales. No obstante, todo apunta a que este problema quedará resuelto, al fin, a lo largo de esta semana.

El Concello ha logrado adjudicar el servicio de balizamiento a la empresa Ares Servicios y Obras mediante un procedimiento negociado, después de que el primer proceso quedase desierto al no presentarse ninguna oferta. Las empresas interesadas consideraron insuficiente el presupuesto de licitación, fijado en 18.148,79 euros.

Una vez formalizada la adjudicación, el Concello solicitó a Servisub, empresa encargada del servicio en los últimos años, la devolución de todo el material de balizamiento, incluidas las boyas y las cuerdas que delimitan la zona de seguridad para las embarcaciones, así como el canal de entrada y salida habilitado incluso para barcos ligeros y piraguas.

Sin embargo, la empresa no respondió inicialmente a la petición, por lo que la alcaldesa dictó el pasado jueves un decreto requiriendo la entrega inmediata de todo el material. El Concello espera recuperarlo entre el martes o el miércoles para iniciar de inmediato la instalación del balizamiento en una veintena de playas, entre ellas todas las de tamaño medio y grande del municipio.

Según establecía el anterior acuerdo, Servisub tenía la obligación de almacenar, conservar y mantener el material de balizamiento hasta la formalización de un nuevo contrato, tal y como explicó la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez. El objetivo del gobierno local es que todas las playas cuenten con este sistema de protección de cara al próximo fin de semana, el tercero del mes de julio.

La Salvamar Mirach rescatando al velero portugués en la ría de Aldán. | FDV

Liberan a un velero encallado en Couso

Un velero portugués encalló a primera hora de la noche del sábado, todavía de día, en una zona de rocas de la ría de Aldán. En concreto el barco recreativo navegaba por Punta Couso cuando encalló. Hasta la zona se desplazó la lancha de Salvamento Marítimo con base en Cangas «Salvamar Mirach». Tras comprobar que la tripulación se encuentra en perfecto estado, aguardó a que la marea subiese, ya de madrugada, para ayudar al buque a seguir su rumbo.