Verano
La oficina de turismo de Bueu abre sus puertas hasta el 19 de septiembre
El servicio estará en funcionamiento todos los días salvo el martes de 10 a 15.30 horas
La oficina de turismo de Bueu ya ha abierto sus puertas. El servicio se activó durante esta mañana después de haber sufrido un retraso de casi 15 días debido a las dificultades que tuvo el gobierno local para encontrar una empresa con personal especializado, unos problemas que, apuntan, han sido comunes en otros concellos de la provincia.
La oficina se ubicará nuevamente en el bajo del concello y al cargo de ella estará la guía Mela A. Eiras, que ya había desempeñado la misma labor en dos ocasiones anteriores, por lo que ya cuenta con experiencia trabajando en Bueu y conociendo el entorno y los principales puntos de interés. Hoy, en la primera jornada de actividad, ya se acercaron los primeros turistas para solicitar información, en una semana que se espera sea especialmente intensa debido a la celebración de las Festas do Carme y, especialmente, a la procesión marítima del jueves.
La oficina estará abierta todos los días de la semana hasta el 19 de septiembre, incluyendo sábados y domingos, con la única excepción del martes. El horario será el habitual, de 10 a 15.30 horas. Como novedad este año se distribuirá un nuevo mapa de la villa con los principales puntos de interés ubicados de una forma más visual, y con varios códigos QR para encontrar información adicional.
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