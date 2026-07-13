Cuando los barcos fenicios surcaban el mar de Meira

El investigador experto en petroglifos Antonio Costa Iglesias inició en 2023 una serie de libros sobre los grabados prehistóricos en piedra a lo largo de Moaña alrededor de la tesis de que cerca de 200 distribuidos en cinco estaciones rupestres representan distintos tipos de embarcaciones, lo que situaría al municipio «como la capital de la representación náutica prehistórica». En este mismo sentido este viernes, 17 de julio, presenta, en los rehabilitados astilleros de A Seara, su nueva investigación titulada «Pozo Garrido: Unha frota na pedra. Reavaliación dos gravados e a súa interacción naval na ría de Vigo». Esta obra está también editada por el propio Concello.

Centrado en los petroglifos de Pozo Garrido, en la parroquia de Meira, y sobre la base de un nuevo estudio arqueológico que viene de ver la luz en el «Boletín Avriense», revista científica editada por el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Las conclusiones, que se detallan en la obra de Antonio Costa, desvelan que Pozo Garrido alberga uno de los «catálogos navales» más excepcionales de toda la Península Ibérica con más de un centenar de embarcaciones fijadas en la piedra. El descubrimiento más impactante del estudio es la identificación de «naves de filiación mediterránea».

El investigador explica que hasta ahora parte de la historiografía tradicional dudaba que los reconocidos navegantes fenicios superasen la costa de Portugal para llegar a Galicia en su búsqueda de estaño. Sin embargo, las piedras de Meira hablan claro para Antonio Costa: «El estudio identifica varios hippoi, unas ligeras embarcaciones fenicias caracterizadas por llevar un mascarón de proa con forma de cabeza de caballo». El parecido de las figuras grabadas en Moaña con exvotos (ofrendas religiosas) fenicios encontrados en el sur de España «es fascinante». Por si fuese poco, junto a la flota se grabó un símbolo que guarda un enorme parecido con el Signo de Tanit, un esquema geométrico que es el emblema más reconocido de la principal diosa protectora del mundo púnico. «Esto sugiere que Pozo Garrido pudo funcionar como un santuario de puerto, para pedir protección espiritual en las travesías», postula el autor.

La edil Coral Ríos y el investigador Antonio Costa con el libro. | / FDV

El grabado moañés funcionaría como «una fotografía de la tecnología de la época». El estudio de la publicación del museo ourensano documenta, por primera vez en el arte rupestre del Noroeste peninsular la presencia de «naves de tablas cosidas», una compleja tecnología de la Edad del Bronce en la que las maderas del casco se unían con cuerdas vegetales. Junto a ellas aparecen las tradicionales embarcaciones de piel y mimbre «algunas representadas en una sorprendente vista aérea o cenital».

Varios de los petroglifos de Pozo Garrido en Meira. / Antonio Costas Iglesias

En la presentación del libro, a las 20.00 horas de este viernes, el autor buscará explicar que se confirma que la ensenada de Meira, protegida por dunas en la antigüedad, fue un «puerto internacional de primer orden» durante la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. «Un punto en donde el mundo atlántico y mediterráneo se dieron la mano».