Festival
Samertolaméu vibra con las guitarras del Lamenteibol Fest
Una decena de proyectos musicales tocaron en un evento de «celebración colectiva»
La música contundente fue la protagonista de este fin de semana en la parroquia moañesa de Meira, gracias a la celebración de una nueva edición del Lamenteibol Fest, que subió al escenario de la explanada de Samertolaméu a cerca de una decena de proyectos musicales marcados por el rock, el punk y otros géneros con las guitarras como base importante.
Thee Blind Crows y NETTA Rufina encabezaron el cartel de este año.
La programación se completó con la música de Óscar Avendaño & Reposado, Mascada, Baleas, Derrota Federica, Ritm&Beer, Onlypunks y Artus, que extendieron el sonido hasta la madrugada.
El festival, que llenó de actuaciones Samertolaméu desde primera hora de la tarde, se está consolidando ya como una de las citas ineludibles en la intensa programación del verano en Moaña. Busca mantener un espíritu de «celebración colectiva».
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