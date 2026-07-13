Inscritos 60 barcos en Cangas para acompañar a la Virgen del Carmen por la ría

La Asociación O Farolillo Rojo de Cangas ha recibido la inscripción de 60 barcos, en su mayoría de pesca y una media docena de embarcaciones de recreo, para participar en la procesión marítima de este jueves en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, que partirá a las 17:00 horas desde el entorno de la lonja, en el muelle. Yohana Juncal Rial es la presidenta desde 2023 de esta asociación que se encarga de la organización de la procesión marítima del Carmen, vinculada a la Cofradía de Pescadores San José. Ella es hija y mujer de marinero y asegura que cogieron la asociación, de la que forman parte cinco personas, hace tres años para que en Cangas no se perdiera esta tradición tan antigua en la localidad.

Lo cierto es que el trabajo de organización es laborioso. Comienza con la recaudación de donativos por los comercios, bares, establecimientos al público, plaza de abastos, rederas y sector marinero de la localidad, "que se portan muy bien", para luego empezar con los permisos, tener elegido y preparado el barco bateeiro sobre el que navegará en procesión la Virgen del Carmen y la comitiva, la contratación de los seguros de responsabilidad civil y organizar todo el trabajo con la parroquia de Darbo para el traslado de la Virgen desde la iglesia hasta la lonja y después al barco para su procesión.

Un año más, el barco bateeiro "Araceli", del patrón Francisco Javier González, será quien lleve a la Virgen. A bordo irá también el párroco de Coiro, Benito de la Iglesia, que en los últimos años siempre ha puesto todas las facilidades para que se pueda llevar a cabo esta procesión; y una media docena de músicos de la banda de gaitas María Soliña. Don Benito realiza toda la procesión y, de regreso al muelle, acude a su iglesia en Coiro para oficiar la misa a sus feligreses para luego desplazarse hasta la iglesia de Darbo y oficiar la misa del Carmen de O Farolillo, que tendrá que celebrarse a las 21:00 horas. En esta ocasión la misa será en la iglesia y no de campaña junto a la lonja.

El recorrido de la procesión es como el de todos los años, aunque en esta ocasión quien se encargará del traslado de la Virgen desde la lonja hasta el barco bateeiro serán cuatro miembros de Protección Civil de Cangas. La Virgen ya estará en la lonja desde el día anterior cuando se realiza el traslado desde la iglesia de Darbo, en donde permanece todo el año, y se realiza una parada, como es habitual, en el centro Sanidía de Darbo para honrar a familias de marineros que han estado o que siguen en este centro de atención a mayores. Será a las 17:30 de este miércoles y habrá actuación de baile, a cuyo término continuará el traslado de la Virgen hasta la lonja, en donde quedará y se engalanará para que, al día siguiente, en el propio día del Carmen, se abran las puertas para la visita de los vecinos. La organización también engalanará el espacio con alfombras florales.

La procesión marítima comenzará a las 17:00 horas. Los barcos tomarán rumbo hacia A Congorza en donde se realizará la primera parada y se lanzarán bombas en honor a la "peixeira" Finita Ventosiños Piñeiro, que falleció hace unos dos años y era ella quien se encargaba de estos fuegos, en una tradición que sigue su familia en honor a esta querida mujer. La segunda parada de la procesión será frente a Areamilla con bombas por parte de los vecinos del Outeiro. La comitiva de barcos seguirá hasta Santa Marta en donde se realizará una ofrenda floral a los marineros y desde aquí irá al encuentro con la procesión de Moaña en el límite de ambos municipios frente a Tirán y Rodeira. A Cangas también le hubiera gustado que el encuentro fuera con Vigo, pero la cofradía de este puerto ya adelanta al fin de semana la procesión debido a la ocupación de los barcos del cerco.

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La presidenta de O Farolillo pide que los barcos que se sumen a la procesión y que no estén inscritos, amparados por el seguro, respeten la distancia de seguridad. Dice que desde la asociación no pueden prohibir que haya gente en barcos que quieran ver la procesión, pero pide que eviten acercarse a no menos de 100 metros para evitar incidentes por colisiones. El regreso al muelle está previsto sobre las 19:00-19:30 horas. Tampoco este año habrá barco de navieras para ver la procesión a bordo porque suponía un coste muy elevado para la asociación, casi de 3.000 euros. Las navieras tampoco contemplan un barco con billete de pago para ver esta bonita tradición que honra a la patrona del mar. Eso sí, la procesión de Cangas será retransmitida en directo por la TVG en su programa de fiestas con entrevistas a personas vinculadas a esta fiesta como José Lorenzo "Colón", Manolo Blanco, el expatrón mayor Evaristo Fernández o el actual Javier Costa y el anterior responsable de O Farolillo, Jesús Molanes. La organización también tiene palabras de agradecimiento para el policía jubilado José Barreiro que siempre ha ayudado.