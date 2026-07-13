Generaciones de viñetas de "Mónico"

Lápices y rotuladores se mueven sobre el papel mientras un grupo de niños debate si su personaje será un superhéroe o un villano. Mientras tanto, José A. Calvo, “Mónico”, va mesa por mesa corrigiendo trazos y sugiriendo ideas. La escena se repite cada verano en el Salón do Cómic de Cangas, donde los talleres del madrileño se han convertido en una cita imprescindible para varias generaciones de aficionados.

Tras el taller de ayer a las 12 horas, impartido por “Mónico”, los siguientes de la semana serán mañana a la misma hora; el jueves, tras la proyección de La luz de Aisha, situándose a las 12.30 horas; y, el viernes, a las 12 horas; todos ellos en el Auditorio Municipal.

Mónico inicia la sesión con un breve bocadillo introduciéndose a sí mismo, para demostrar que, en el cómic, no siempre hacen falta las palabras para transmitir un mensaje. Partiendo de “dibujos muy básicos” han introducido los conceptos fundamentales del lenguaje narrativo, como las viñetas, la banda sonora del cómic, la relación entre la historia y el dibujo, etc.

Acuden alumnos de todas las edades, desde infantes apasionados del dibujo hasta adultos, en busca de una segunda opinión de sus trabajos o portafolios.

Entre los asistentes de esta primera jornada se encontraba Mateo Sendín, de 19 años, que conoce bien estas mesas. Acudió por primera vez cuando apenas tenía cinco años y desde entonces no ha faltado a casi ninguna edición. Hoy, estudia Bellas Artes y sigue reservando un hueco cada verano para regresar al taller en el que descubrió su afición por el dibujo: “Me gustaría dedicarme a algo relacionado con la ilustración”, explica. Su caso refleja el arraigo que la actividad ha alcanzado entre el público más joven.

Además, este año se han incorporado varios niños procedentes del campamento Enredos de Verán, acompañados por sus monitores Brais Rey y Antón Sotelo, quienes destacan el carácter creativo de una actividad que permite a los más pequeños expresarse y acercarse al mundo del cómic.

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Más que una actividad paralela del Salón, los talleres de “Mónico” se han convertido en un punto de encuentro entre generaciones y en una puerta de entrada al mundo del cómic para decenas de jóvenes cangueses.