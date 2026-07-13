Félix Juncal sitúa en el horizonte de 2027 el regreso del cuartel de la Guardia Civil a Bueu

El traslado del cuartel de la Guardia Civil de Marín a Bueu comienza a perfilar sus plazos. El alcalde buenense, Félix Juncal, volvió a reunirse esta mañana en Pontevedra con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y con representantes de la Benemérita en un encuentro al que también acudieron los responsables provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina, las otras partes implicadas en este proceso. La cita sirvió para remarcar la coincidencia de todos ellos en «la necesidad y la oportunidad» del regreso del servicio al municipio, y, en un plano más práctico, para activar los trámites que permitirán la cesión de una superficie de 260 metros cuadrados en el bajo de la Casa do Mar para albergar las oficinas. Aunque no se ha hablado de fechas, los cálculos del gobierno buenense hablan de que el traslado definitivo podría ser oficial en 2027.

La adscripción a la Guardia Civil del espacio donde se ubicaba la antigua cafetería, con un área de unos 90 metros cuadrados, está prácticamente resuelta. Sin embargo, el local se queda pequeño para las necesidades del cuerpo de seguridad, por lo que la superficie se ampliaría con la zona que utiliza actualmente la Asociación de Párkinson de la Provincia de Pontevedra (Apropark). Esto permitirá disponer de 260 metros cuadrados, más que suficientes para la Guardia Civil e incluso para poder habilitar alguna sala accesible para el uso de la Policía Local (que tiene sus oficinas en la primera planta).

El Concello de Bueu ya tiene alternativa para el colectivo de Párkinson, que pasaría a desarrollar su actividad en dos salas en la planta alta de la piscina municipal que se quedaron al margen del contrato de gestión del servicio adjudicado recientemente. «Dispondrán de unas instalaciones mejores, en un lugar en el que ya hacían algunas de sus actividades, y en un lugar bien ubicado», destaca Félix Juncal.

La ampliación del espacio previsto para la Guardia Civil supondrá acometer un nuevo trámite para la cesión de esos espacios, pero desde el gobierno local buenense se es optimista sobre los tiempos del proceso. «No hay problemas por parte de la Seguridad Social, y la autorización es similar a la solicitada para el local de la antigua cafetería. Todo apunta a que será más rápido», señala Juncal. Una vez oficialice la cesión de los locales a la Guardia Civil esta acometerá un proyecto técnico para el acondicionamiento de los mismos, que sería ejecutado por el concello. En paralelo, Bueu solicitará la adscripción de las oficinas ocupadas por la Policía Local (cuya cesión no está formalizada) y realizará unas obras de mejora similares.

Hablar de plazos es complicado, al estar condicionados a estos trámites. Pero desde Bueu existe plena confianza en que en lo que queda de año se pueda resolver las cesiones, firmar los convenios entre las diferentes partes y redactar y recibir el proyecto técnico de la Guardia Civil. Así, la intención es que en 2027 se puedan ejecutar estas obras y, una vez finalizadas, la Guardia Civil tome posesión su nuevo cuartel.

Por otra parte, hoy mismo la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra remitió un escrito manifestando su interés formal de implantarse en Bueu y agradeciendo las gestiones realizadas desde el concello buenense.