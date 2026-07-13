El equipo femenino infantil Rías Baixas también planta cara en el mundial de Suecia

El equipo Rías Baixas Fútbol Club, integrado por jugadoras infantiles de Cangas, Moaña, Gondomar, Vigo, Nigrán y Tomiño, y apoyado por los Concellos de Cangas y de Moaña para la promoción del fútbol femenino, se ha enfrentado este lunes a su primer partido en el seno de la Gothia Cup, el conocido como mundial infantil de fútbol o Copa Gothia, que se celebra en la ciudad sueca de Gotemburgo, desde su fundación en 1975. Las jóvenes deportistas gallegas se enfrentaron al equipo local Arstra FF y el resultado no ha sido malo teniendo en cuenta las circunstancias ya que estaban cansadas por el viaje --llegaron a la una de la madrugada del domingo- y finalizaron sin encajar goles, con un empate a cero. En esta competición se juegan partidos con equipos de 11 jugadoras en dos partes de 20 minutos cada una.

Ceremonia de inauguración este lunes de la Gothia Cup en Gotemburgo. / Rías Baixas F.C.

Hay que recordar que este equipo Rías Baixas es el primero de Galicia femenino que acude a esta competición y lo hace gracias al tesón demostrado por el entrenador del Lóstrego de Gondomar e influencer, Juan Rascado, al que le invitaron en redes sociales a participar y buscó el apoyo de su segundo entrenador Jorge González y del delegado del equipo femenino del Alondras de Cangas, Diego Núñez, para reunir a una selección de jugadoras. Junto al socio de Núñez en la empresa Eritia Privacidad de protección de datos y ciberseguridad, Javier Cancelas, que llevó a cabo todo el proceso relativo a la protección de datos de las chicas. Todos ellos llamaron a las puertas de las diferentes administraciones y consiguieron el apoyo de los Concellos de Cangas y de Moaña, además del apoyo del Concello de Gondomar que les cede el campo de fútbol para los entrenamientos.

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Otro momento del encuentro de este lunes y pimer partido de las jóvenes. / Rías Baixas F.C.

Tal y como señala Diego Núñez, que es coordinador de logística y forma parte del equipo que viaja con ellas y en su caso también como padre de una de las jugadoras junto a otra decena de progenitores, el partido fue difícil "llegamos ayer (por el domingo) a la una y pico del aeropuerto y se les notaba cansadas, pero muy contentas". Este martes, dentro de la clasificación de la primera ronda, tienen un nuevo partido con el Skiljebo SK. y el miércoles con el FH 1. En la tarde del lunes disfrutaban del acto de ianuguración de esta competición que mueve mucho ambiente en la ciudad y supone toda uan experiencia para estas jugadoras, el apoyo al fútbol femenino y para sus familias.