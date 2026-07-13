El equipo femenino infantil Rías Baixas también planta cara en el mundial de Suecia
El primer encuentro con un equipo local en la Gothia Cup se salda con empate a cero
"Ha sido un partido difícil", asegura el delegado del equipo femenino del Alondras, Diego Núñez, que forma parte del grupo que viaja con ellas
El equipo Rías Baixas Fútbol Club, integrado por jugadoras infantiles de Cangas, Moaña, Gondomar, Vigo, Nigrán y Tomiño, y apoyado por los Concellos de Cangas y de Moaña para la promoción del fútbol femenino, se ha enfrentado este lunes a su primer partido en el seno de la Gothia Cup, el conocido como mundial infantil de fútbol o Copa Gothia, que se celebra en la ciudad sueca de Gotemburgo, desde su fundación en 1975. Las jóvenes deportistas gallegas se enfrentaron al equipo local Arstra FF y el resultado no ha sido malo teniendo en cuenta las circunstancias ya que estaban cansadas por el viaje --llegaron a la una de la madrugada del domingo- y finalizaron sin encajar goles, con un empate a cero. En esta competición se juegan partidos con equipos de 11 jugadoras en dos partes de 20 minutos cada una.
Hay que recordar que este equipo Rías Baixas es el primero de Galicia femenino que acude a esta competición y lo hace gracias al tesón demostrado por el entrenador del Lóstrego de Gondomar e influencer, Juan Rascado, al que le invitaron en redes sociales a participar y buscó el apoyo de su segundo entrenador Jorge González y del delegado del equipo femenino del Alondras de Cangas, Diego Núñez, para reunir a una selección de jugadoras. Junto al socio de Núñez en la empresa Eritia Privacidad de protección de datos y ciberseguridad, Javier Cancelas, que llevó a cabo todo el proceso relativo a la protección de datos de las chicas. Todos ellos llamaron a las puertas de las diferentes administraciones y consiguieron el apoyo de los Concellos de Cangas y de Moaña, además del apoyo del Concello de Gondomar que les cede el campo de fútbol para los entrenamientos.
Tal y como señala Diego Núñez, que es coordinador de logística y forma parte del equipo que viaja con ellas y en su caso también como padre de una de las jugadoras junto a otra decena de progenitores, el partido fue difícil "llegamos ayer (por el domingo) a la una y pico del aeropuerto y se les notaba cansadas, pero muy contentas". Este martes, dentro de la clasificación de la primera ronda, tienen un nuevo partido con el Skiljebo SK. y el miércoles con el FH 1. En la tarde del lunes disfrutaban del acto de ianuguración de esta competición que mueve mucho ambiente en la ciudad y supone toda uan experiencia para estas jugadoras, el apoyo al fútbol femenino y para sus familias.
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