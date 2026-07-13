La conciencia ecológica del Mundialito de Banda do Río.

Limpieza sí, pero sin perder de vista al medio ambiente. Si la prealerta por sequía aconseja reducir el consumo de agua pues nos olvidamos de los baldeos y cogemos la aspiradora. Todo para que la pista esté lista para acoger los partidos del día. Y que quede como los chorros del oro, vaya.

Del Lamenteibol Fest al Concelleiro Lamentable

No pudo haber escogido mejor outfit el edil moañés Kevin González para acudir al Lamenteibol Fest. Lejos de apostar por alguna camiseta de los grupos que actuaban, como es costumbre en cualquier festival que se precie, optó por lucir una prenda con el texto «Concelleiro Lamentable». Desconocemos si fue por iniciativa propia o por un regalo, pero lo que hay que reconocerle es el sentido del humor. A ver cuánto tarda la oposición en echar mano de esa imagen para críticas y chascarrillos varios.

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Ningún verano sin rescate de visitantes en el mar

Es un clásico del verano, turistas perdidos en piragua, niños en pádel surf arrastrados por la corriente y veleros rescatados a causa del viento o del desconocimiento del entorno. La multiplicación de visitantes viene acompañada de una multiplicación similar de incidentes marítimos. El último de ellos se produjo este fin de semana, con un velero luso que encalló en las proximidades de Punta Couso. Por fortuna solo hubo que esperar a la subida de la marea para recuperarlo.