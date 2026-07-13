La alcaldesa mantiene la señalización de núcleos en el rural: "La Policía está obligada a ir cuando se pongan todos los carteles"

A la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) no le tiembla el pulso con los representantes de la Policía Local. Hace caso omiso al escrito que los representantes de la C.C.OO y CSIF presentaron por registro en el que impugnaba la decisión de gobierno local de obligar los miembros del cuerpo de seguridad local a realizar tareas de tráfico en los núcleos urbanos delimitados en la zona rural. Con toda tranquilidad señala que cuando estén puesta la señalización con la delimitación de los núcleos, la Policía Local tiene la obligación de acudir sancionar a los vehículos que estén mal aparcados. Insiste en que no se vulnera ninguna competencia, porque es obligación del Concello velar por el tráfico en los núcleos urbanos en el rural y considera muy atrevido por parte de los representantes de los sindicales decir a la gente que las multas que se pongan van a ser nulas o ilegales. Recuerda que es la Guardia Civil de Tráfico la que actúa en la zona más próxima a las playas, así que es una imprudencia por parte del sindicato atreverse a decir que las multas que se impongan serán ilegales.

La regidora local afirma que los núcleos están delimitados y la Policía tiene que ejercer sus funciones. Aclara que ni tan siquiera esta decisión tiene que estar avalada por Tráfico eh Madrid, sino que se trata de una competencia municipal. Puede comprender que haya una mayor carga de trabajo, pero no se amplía el horario, se mantiene. Niega que haya algún tipo de fraude y no le preocupa en absoluto que denuncien los hechos, como dicen el sindicato, ante la Consellería de Infraestructuras de la Xunta, la Diputación y la Jefatura Provincial de Tráfico. Entre otras cosas, porque esta decisión está avalada por la Junta Local de Seguridade de Cangas, que preside el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, aunque, como ya dijo, no haría falta, poque nombrar núcleos urbanos en el rural es una competencia municipal. La división aprobada establece 14 núcleos, que se incluyen en la planimetría: Vilanova Norte, en la zona de Punta Alada; Menduiña Sur, Donón, Aldán, Vilariño, Arneles, O Roal, Bajada a Melide, Liméns, Igrexario, As Fenteiras, Nerga y Gatañal-Balea.

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El año pasado, la Policía Local consiguió ya no ir a realizar trabajos de tráfico en la zona rural. Se amparó en que sus competencias en tráfico se centraban en el casco urbano de Cangas. Lo había hecho en años anteriores a través de un convenio con la Guardia Civil, que tumbo la Abogacía del Estado. La Policía Local exigía un complemento por ejercer el trabajo de patrulla de tráfico en la zona rural, algo a lo que no cedió nunca la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. La regidora local recuerda que la Policía Local tiene la obligación de patrullar en la zona rural en materia de seguridad ciudadana y en hacer cumplir la ordenanza de las autocaravanas, algo que no está en disputa. El pulso se mantiene solo en materia de tráfico.