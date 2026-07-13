El accidente que acabó con la vida de "Michel" en Cangas sigue sin juicio casi dos años después

No hay día del año que en el lugar en el que un 26 de julio de 2024 murió Miguel Paredes Pereira "Michel" en Cangas, de 36 años, no se le recuerde, aunque sea con una flor o con unas palabras, incluso con alguna pancarta. Pero a medida que se acerca el aniversario de aquel fatídicio accidente cuando un coche de alta gama se cruzó en el camino del marinero que circulaba en su Opel Corsa por el frente marítimo de Cangas para regresar con su novia después de una noche faenando en el mar, los motivos que le recuerdan aumentan. Su novia Olga , amigos y familia han ido depositando estos días más flores a los pies de la farola que ya es la farola de "Michel" y un escrito en el que dicen que hanpasado dos años y que nunca le olvidarán ,al tiempo que piden justici9a para "Michel" como lo hacen con pancartas negras y letras balcnas que aparecen por diferentes puntos de Cangas.

Este próximo día 26 se cumplirán esos dos años del accidente y, por el momento, se sigue sin juicio. El Tribunal de Instancia de Cangas, plaza número 2, todavía no ha dictado el auto de procedimiento abreviado parta que las partes, tanto el abogado de la familia de "Michel" como el del conductor del coche de alta gama que fue detenido José Denis F.N., que tenía por aquel entonces 30 años, presenten sus escritos. José Denis F.N. había ingresado en prisión de forma provisional tras declarar en el Juzgado de Cangas y a petición de fiscalía, pero al cabo de un mes y tras decretar de nuevo la jueza una fianza, quedó en libertad provisional, pendiente de juicio y con la obligación de no residir en Cangas durante la tramitación de la causa y comparecer en el juzgado más próximo al domicilio en el que resida los días 1 y 15 de cada mes. José Denis había ingresado en prisión investigado por homicidio doloso, conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, desobediencia, resistencia a la autoridad, lesiones y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Hay que recordar que el detenido embistió el coche de "Michel" cuando escapaba de la Policía Local que le había dado el alto metros antes, frente al Concello, y cuando ocurrió la colisión abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima, junto a otra persona que iba de copiloto,.