Sardiñada popular de la Cofradía de la Misericordia

Que no se diga que la devoción está reñida con la gastronomía, más aún cuando la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes de Cangas apuesta por un producto de tanta tradición marinera como la sardina. Vecinos y turistas por igual acudieron a una cita que cumplió su tercera edición.

La selección como anticipo del Cristo y de Darbo

Aún falta tiempo para que lleguen las dos principales citas festivas del verano en Cangas, pero el ambiente ya se asemeja mucho al de las jaimas del Cristo o a Darbo. La «culpable» no es otra que la selección española, cuyos éxitos pasando eliminatorias se han convertido en celebraciones multitudinarias en el municipio. Y que siga así.

Noticias relacionadas

...Y la tormenta pasó de largo

Amenazó lluvia durante la tarde de ayer, con truenos y un par de rayos. Pero la lluvia, que provoca amores y odios por igual, decidió pasar de largo.