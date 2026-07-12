O Rompeolas
Sardiñada popular de la Cofradía de la Misericordia
Que no se diga que la devoción está reñida con la gastronomía, más aún cuando la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes de Cangas apuesta por un producto de tanta tradición marinera como la sardina. Vecinos y turistas por igual acudieron a una cita que cumplió su tercera edición.
La selección como anticipo del Cristo y de Darbo
Aún falta tiempo para que lleguen las dos principales citas festivas del verano en Cangas, pero el ambiente ya se asemeja mucho al de las jaimas del Cristo o a Darbo. La «culpable» no es otra que la selección española, cuyos éxitos pasando eliminatorias se han convertido en celebraciones multitudinarias en el municipio. Y que siga así.
...Y la tormenta pasó de largo
Amenazó lluvia durante la tarde de ayer, con truenos y un par de rayos. Pero la lluvia, que provoca amores y odios por igual, decidió pasar de largo.
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