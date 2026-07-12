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Sanidade en Moaña

Leticia Santos espera que la ambulancia atienda 24 horas más allá del verano

La alcaldesa encabeza la 244.ª protesta por las urgencias

Un momento de la concentración de este domingo. | FDV

Un momento de la concentración de este domingo. | FDV

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Fran G. Sas

Moaña

Decenas de moañeses participaron en la 244.ª concentración, ya ante el nuevo centro de salud, para exigir el regreso a Moaña de su Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en el centro de salud de Cangas desde marzo de 2020. Las denuncias formuladas esta semana por sindicatos como la CIG y Comisiones Obreras marcaron los discursos. La alcaldesa Leticia Santos (BNG) aseguró que estarían «especialmente atentos» para comprobar si la ampliación a 24 horas de servicio de la nueva ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería se mantiene en el tiempo «o solo es un refuerzo de verano», como denunciaron las centrales sindicales.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral, por su parte, dio crédito a las quejas sindicales sobre un PAC unificado en Cangas «colapsado y saturado» y apunta como motivo a que «no se sustituyen las vacaciones» y otras ausencias de los médicos. Eso hace que muchos casos ordinarios acaben tratándose por la vía de urgencias, sumado al incremento de la población propia del periodo estival.

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La regidora, en su intervención, contó el caso de un trabajador municipal que al sentirse mal acudió, en pleno fin de semana, al nuevo centro de salud para que le atendiesen en la ambulancia «y lo enviaron a Cangas, demostrándose una vez más que una ambulancia no es un PAC, es un servicio de emergencias que debe salir a atender cuando sea necesario». En este sentido, considera que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, es «negligente» cuando dice que en la dotación de Sisalde hay «atención las 24 horas».

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