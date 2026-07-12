Cultura
El Salón del Cómic levanta el telón de su XXI edición en Cangas
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Carla Soliño
Cangas
La Casa da Bola abrió ayer sus puertas a la XXI edición del Salón do Cómic de Cangas con el tradicional mercadillo y la presentación del cómic Lich, de Carlos Rodas. A las 19 horas tuvo lugar la inauguración oficial en el Auditorio Municipal, donde posteriormente se proyectó Superman, de James Gunn.
Tras el descanso de hoy, mañana el programa arranca con un obradoiro impartido por José A. Calvo a las 12. Una hora después, habrá una iniciación a Wargames Quenlla Cómics. Y, para el cierre, a las 19.30, se proyectará la película Arco de Ugo Bienvenu.
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