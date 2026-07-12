Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Olas de CalorRevolución urbanística TeisIncendio AlmeríaDenuncia Notas PAUControles DGT GaliciaProhibición conciertos en chiringosCondena SergasMundial de Fútbol
instagramlinkedin

Residuos

El PP dice que Santos culpa a los vecinos ante el fracaso de la recogida de podas

Carga contra el vídeo de la regidora de Moaña por los vertidos incontrolados en Trigás

La zona, tras la limpieza. | FDV

La zona, tras la limpieza. | FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran G. Sas

Moaña

El PP de Moaña critica el vídeo de la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), sobre los vertidos incontrolados en las jaulas de recogida de podas del cementerio de Trigás. Considera que buscaba «echar balones fuera» y desviar la atención sobre el verdadero problema: «La incapacidad del gobierno local para prestar un servicio de recogida adecuado. Cuando una situación se repite semana tras semana durante años no se debe a un mal uso puntual, sino a un servicio claramente insuficiente».

Alertan de que el problema no solo afecta a ese punto, «sino prácticamente en todos los espacios habilitados para la recogida de restos de podas». Pide que, «en vez de señalar a los vecinos», el concello ponga los medios necesarios para solucionarlo.

Noticias relacionadas

Vertido incontrolado cerca del cementerio de Moaña

Vertido incontrolado cerca del cementerio de Moaña

Cedido

Considera contradictoria que esta situación se produzca «después de aprobar la mayor subida de la tasa de la basura en la historia de Moaña».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents