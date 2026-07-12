Javier Carro organiza la procesión marítima que tendrá dos barcos para el club de jubilados

El bateeiro Javier Carro vuelve a lograr el acuerdo de todas las partes implicadas para que Moaña celebre, un año más, la tradicional y muy concurrida procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, que será el próximo jueves 16 de julio con salida de la iglesia a las 17.00 horas.

Carro explica que este año colaborarán dos barcos a mayores destinados al club de jubilados Nosa Señora do Carme. Agradece el apoyo de los armadores que permiten hacer más inclusiva la procesión.

Este año el barco que llevará la imagen de la Virgen del Carmen será el «Rouco Tres» del armador Luis Rouco González. El barco desde el que se realizará la ofrenda floral por los marineros fallecidos será el «Perla del Pacífico», del armador Francisco Javier Martínez Barreiro. Por otro lado, los integrantes de la Banda de Música Airiños do Morrazo se desplazarán en el buque «Playa de Cabanas», de Paulino García Cortegoso.

La lista de embarcaciones incluidas en el seguro marítimo quedará cerrada el martes a medianoche y será enviada a Capitanía Marítima y al seguro el miércoles. Solo se darán de alta las incluidas en la lista. Pide a los patrones respeto por la procesión y las paradas previstas en Rodeira, Chapela, Domaio, O Latón, Meira y frente al paseo marítimo. Espera que se respeten las boyas y no se pongan delante del barco de la Virgen ni interfieran en la visión de los fieles.