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Medio ambiente

Menduíña canaliza el agua de la lluvia para evitar vertidos a la ría de Aldán

El colectivo vecinal, con ayuda del Concello, recupera antiguas zanjas para aliviar el bombeo

Una de las nuevas canalizaciones abiertas. | FDV

Una de las nuevas canalizaciones abiertas. | FDV

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Fran G. Sas

Cangas

La Asociación de Veciños de Menduíña, en Aldán, acaba de culminar la segunda fase de apertura de canalizaciones, recuperando antiguas conducciones de agua, con el objetivo de recoger y encauzar las pluviales que procedan de fincas en la zona de la Rúa Fondelo. Las nuevas canalizaciones se conectan con las de la primera fase ejecutadas hace ya unos años.

Por delante el colectivo vecinal tiene la intención de ejecutar otras tres fases en distintas zonas del barrio. El objetivo es muy claro: Reducir las históricas infiltraciones de aguas blancas en la red general de saneamiento, que contribuyen a saturar el bombeo de Menduíña causando episodios de vertidos de aguas fecales a la ría de Aldán.

Desde el colectivo vecinal agradecen el apoyo «decisivo» y cómo se está involucrando la concejalía de Obras e Servizos de Cangas, que dirige Sagrario Martínez (PSOE) con la intención de minimizar el riesgo de vertidos que tanta alarma causan en Aldán en los últimos años. Así las cosas, varios vecinos socios de la asociación pusieron la mano de obra para recuperar estas zanjas.

El Concello, por su parte, aportó tanto el material como la maquinaria para que los trabajos llegaran a buen puerto.

Noticias relacionadas y más

Hay que recordar que la ría de Aldán sufre esporádicos y graves episodios de vertidos de fecales en los últimos años, llevando a varias protestas vecinales y a la creación de la Plataforma Augas Limpas. Al margen del daño medioambiental, esta situación ocasionó que en abril, por segunda vez, la ría perdiese la categoría de Zona A, lo que implica que las capturas de marisco deberán pasar al menos 24 horas en una depuradora.

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