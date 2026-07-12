Gaitas, desfiles y entroido histórico en el Memorial Lola Diz

La Agrupación Breogán de Moaña convirtió la tarde-noche de este sábado el centro de la villa en un punto de encuentro para los amantes del folclore. No en vano, su XXXVI Memorial Lola Diz e XII Memorial Henrique Otero atrajo a la Alameda a tres agrupaciones de música y danza tradicionales además de los integrantes del grupo organizador. Todos ellos desfilaron por el paseo marítimo, haciendo sonar las gaitas y tambores y, en el caso de los invitados de Cobres (Vilaboa), exhibiendo también los floreados sombreros y vistosos trajes de sus Madamas e Galáns del Entroido.

En cuanto a los integrantes de Breogán, demostraron, ya sobre el Palco da Música, los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el curso, que fueron muchos gracias a la intervención de profesores como Eduardo Alves da Costa, fundador y director del Ballet Folclórico Galego, que se encarga de las clases de danza. La parte musical está marcada por la formación del maestro Miguel Sanromán.

Los organizadores mostraron lo aprendido durante el año. / | FdV

La Sociedade Cultural Deportiva e Recreativa Helios de Bembrive (Vigo) fue una de las protagonistas en el palco, así como la tradición del Entroido de Cobres de Vilaboa, que se remonta al siglo XVIII. El grupo invitado fue O Son do Río, que destaca por su trabajo de recogida de letras y melodías populares. Hicieron las delicias de los más puristas de la tradición gallega.