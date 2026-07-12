Tradición
Gaitas, desfiles y entroido histórico en el Memorial Lola Diz
El evento, organizado por la Agrupación Breogán, permitió disfrutar de las Madamas e Galáns de Cobres, de Helios de Bembrive y del grupo O Son do Río
La Agrupación Breogán de Moaña convirtió la tarde-noche de este sábado el centro de la villa en un punto de encuentro para los amantes del folclore. No en vano, su XXXVI Memorial Lola Diz e XII Memorial Henrique Otero atrajo a la Alameda a tres agrupaciones de música y danza tradicionales además de los integrantes del grupo organizador. Todos ellos desfilaron por el paseo marítimo, haciendo sonar las gaitas y tambores y, en el caso de los invitados de Cobres (Vilaboa), exhibiendo también los floreados sombreros y vistosos trajes de sus Madamas e Galáns del Entroido.
En cuanto a los integrantes de Breogán, demostraron, ya sobre el Palco da Música, los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el curso, que fueron muchos gracias a la intervención de profesores como Eduardo Alves da Costa, fundador y director del Ballet Folclórico Galego, que se encarga de las clases de danza. La parte musical está marcada por la formación del maestro Miguel Sanromán.
La Sociedade Cultural Deportiva e Recreativa Helios de Bembrive (Vigo) fue una de las protagonistas en el palco, así como la tradición del Entroido de Cobres de Vilaboa, que se remonta al siglo XVIII. El grupo invitado fue O Son do Río, que destaca por su trabajo de recogida de letras y melodías populares. Hicieron las delicias de los más puristas de la tradición gallega.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil confirma que la mujer de A Portela, en Bueu, llevaba tres semanas muerta en su casa
- Detenido un conocido estafador venezolano por un intento de fraude a una empresa de Moaña
- Cangas comienza a instalar vallas en las carreteras en el entorno de las playas para impedir aparcar
- Cangas podrá negar los servicios públicos de agua y saneamiento a los campamentos turísticos
- Dos personas resultan ilesas del aparatoso vuelco de un coche en Moaña
- Los delegados sindicales del Concello de Cangas impugnan los nuevos carteles de «entrada a poblado» y consideran que las multas de la Policía en el entorno de las playas serían «nulas e ilegales»
- La acumulación de espuma del mar provoca una falsa alerta por contaminación en la playa de Rodeira
- Un velero de Portugal, encallado en la ría de Aldán