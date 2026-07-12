Evacuada en helicóptero una mujer en Ons por graves problemas respiratorios

Una mujer de 58 años de edad ha sido evacuada en helicóptero de la Illa de Ons al presentar importantes problemas respiratorios que requirieron de una intervención sanitaria urgente por el personal sanitario del Parque Nacional Illas Atlánticas.

El suceso supuso la activación del protocolo del 061 para estos casos, con la participación del equipo médico del puesto de socorro insular así como con los agentes medioambientales y vigilantes. Tras realizar una primera valoración se procedió a la movilización de la paciente hasta el helipuerto próximo al Faro de Ons, garantizando su estabilidad y seguridad. En el operativo también tomó parte una médica que se encontraba en la isla.

La mujer fue finalmente evacuada por vía aérea para recibir atención hospitalaria especializada.

Evacuación de un hombre de 57 años de Cíes por un problema cardíaco / Parque Nacional de las Illas Atlánticas

Tercera actuación por vía aérea

La de este domingo 12 ha sido la tercera intervención de este tipo durante el fin de semana en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas. El viernes un turista asturiano de 57 años tuvo que ser evacuado en helicóptero desde las Islas Cíes después de desmayarse en la playa de Rodas. Después de recuperar la consciencia fue trasladado por problemas cardíacos.

En el mismo archipiélago el sábado fue una trabajadora del camping la que, siguiendo indicaciones del servicio sanitario del Parque Nacional, fue evacuada de forma «urgente». En la aeronave fue acompañada por personal de Protección Civil de Vigo y el 061.