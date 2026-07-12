Solidaridad
Cerca de 350 personas se mueven por la ELA en las calles y el mar de Cangas
El evento, organizado por Agaela, contó con la participación de un buen número de autoridades y sirvió para recaudar fondos para las terapias de los afectados
«Cangas móvese pola ELA» es el lema que agrupa cada año al gran evento organizado en la comarca para visibilizar y exigir mejoras en los servicios públicos y sanitarios para las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y para visibilizar esta grave enfermedad degenerativa. En esta edición se puede decir que el lema está más de actualidad que nunca, pues los cangueses respondieron hasta el punto de que más de 300 personas participaron en la carrera y la andaina solidarias. A esto se suman otras 40 personas que, a pesar del día poco veraniego, optaron por la travesía a nado.
Organizado por el colectivo gallego Agaela y con una inscripción de 5 euros por participante, los fondos tanto de la cuota de participación como de las donaciones en fila 0 se destinarán a servicios que presta esta entidad, como financiar parte del alto coste en fisioterapeutas que deben afrontar los pacientes con este tipo de esclerosis. Entre los valientes que pasaron el domingo demostrando su solidaridad estuvieron también pacientes de ELA, como dos de los cinco vecinos de Cangas que sufren esta enfermedad, uno de Beluso (Bueu), uno de Culleredo (A Coruña), otro de Taboada (Lugo) y otro llegado desde la ciudad de Pontevedra, que completaron el recorrido acompañados de sus familiares y amigos.
La carrera empezó las actividades, con salida de la Casa da Cultura a las 10.15 horas. Los asistentes agradecieron el viento fresco que azotó ayer a O Morrazo, lejos del calor de otras ediciones. El circuito fue largo, encarando primero el camino de Massó hasta llegar a la playa de Areamilla, para volver por el punto de partida y completar todo el largo de la playa de Rodeira hasta alcanzar la meta de nuevo en el mismo lugar de la salida.
Cinco minutos después empezaron los participantes en la Andaina, que completaron un trazado de 4,2 kilómetros mucho menos exigente. También salieron de la Casa da Cultura para llegar a la gasolinera de la Avenida de Bueu, dar la vuelta, recorrer todo el paseo de Rodeira y de nuevo regresar al punto de partida.
Ya al mediodía, cuando todos habían llegado y estaban descansando del esfuerzo de la mañana, tomaron el relevo los nadadores, que recorrieron los 500 metros de mar que hay entre la rampa de las naves de Ojea y la Casa da Cultura, alcanzando de nuevo tierra entre aplausos de los que estaban presenciando la prueba.
Autoridades
Acudieron autoridades como la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la teniente de alcaldesa Sagrario Martínez, la concejala de Benestar Social de Moaña, María Sanluis o la portavoz del PP cangués y diputada autonómica Dolores Hermelo, entre otros políticos locales. Por la Diputación de Pontevedra acudió Paula Barros y por la Xunta de Galicia el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez.
El primer presidente de Agaela, Agustín Guimeráns, estuvo, una vez más, en el recuerdo de todos los organizadores de este evento. La mañana dominical concluyó con un sorteo de distintos productos cedidos por empresas que colaboraron de forma desinteresada.
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