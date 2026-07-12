El Concello de Cangas inicia el expediente para el cambio de césped de los campos del Kenyata

La junta de gobierno local de Cangas ha dado inicio al expediente de contratación para el proyecto de mejora de los campos municipales de fútbol de Rodeira, más conocidos como los campos del Kenyata. La iniciativa a la que ahora se da impulso permitirá la sustitución del actual césped por uno de última generación en una obra que cuenta con un presupuesto de 242.977 euros, y que el concello ejecutará y financiará con cargo a los fondos del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra.

Las actuaciones contemplan la retirada de la superficie de juego de los dos campos para reemplazarla por un nuevo césped artificial sintético. Previamente a estas tareas se procederá a examinar el estado de la capa soporte así como de las pendientes y del encharcamiento de la subbase para repararlos en caso de que fuese necesario. El nuevo manto tendrá cuatro centímetros de altura y estará colocado sobre una base elástica prefabricada de un centímetro de espesor. Se rellenará de caucho y arena para mejorar el comportamiento deportivo del pavimento para la práctica de fútbol.

La mejora de las instalaciones del Kenyata de Cangas es una vieja aspiración a la que ahora se pretende dar solución. El espacio es ampliamente utilizado por varios clubes del municipio, como el propio Kenyata o el fútbol a pie, si bien en los últimos tiempos el deterioro del terreno de juego era bastante evidente, como se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones. El primero de los campos tiene una superficie de aproximadamente 1.375 metros cuadrados (49,5 por 27,80) y el segundo de 1.617 metros cuadrados (49x35). Según el informe de la situación actual incluido en el proyecto el césped está sobre una base de tierra que no presenta ningún blandón ni zonas en las que se acumule agua, pero se encuentra en mal estado debido al intenso uso y a los años transcurridos desde su instalación. Por ello, señala el documento, se ha perdido gran parte de la fibra original debido al desgaste por el juego. En cambio, las barandillas perimetrales de aluminio están en buen estado.

Los trabajos comenzarán con la limpieza superficial de las zonas para, a continuación, acometer el desmontaje de los diferentes elementos como la red recogepelotas, el equipamiento deportivo (porterías, banquillos) y las rejillas de las canaletas perimetrales para el drenaje y la evacuación de agua, que serán guardadas para su posterior instalación. Una vez hecho esto se procederá a la retirada del césped existente por medios especializados y mecánicos, en una actuación similar -aunque en una superficie sensiblemente inferior- a la realizada recientemente en el campo de O Morrazo.

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El siguiente paso será el de la comprobación de las pendientes y la capa base para llevar a cabo las pequeñas reparaciones y regularizaciones que sean necesarias. A continuación se ejecutará la instalación del nuevo césped artificial, desplegando rollos de entre cuatro y cinco metros de ancho. Las labores finalización con la señalización del campo y el montaje de los elementos retirados previamente.