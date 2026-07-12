Bueu proyecta renovar la iluminación de la Praza Massó con un ahorro de un 85 por ciento en la factura

El Concello de Bueu ha elaborado un proyecto para renovar la iluminación en la céntrica Praza Massó, en una actuación que permitiría no solo mejorar las prestaciones actuales sino conseguir un ahorro de hasta un 85 por ciento en la factura anual. La iniciativa supondrá la sustitución de los 25 puntos de luz que alumbran ese espacio por luminarias tipo LED, mucho más eficientes energéticamente y menos contaminantes. El coste total de los trabajos asciende a 25.293 euros, el plazo de ejecución de los mismos es de cuatro semanas, y la intención del ejecutivo de Félix Juncal es la de proceder a su licitación tras el verano.

El gobierno local encargó hace meses una luminaria de tipo LED para ser instalada en una de las farolas de la plaza en lo que suponía una prueba para comprobar in situ su funcionamiento y los estándares de calidad que arrojaba. El ensayo fue positivo y es el que ha convencido a los rectores municipales para encargar este proyecto de sustitución de los actuales elementos, que cuentan con una tecnología obsoleta de descarga de vapor de mercurio de 125 W y que se encuentran deteriorados. Las lámparas, apunta el informe encargado a un técnico, se encuentran al final de su vida útil, lo que redunda en una reducción de los niveles de iluminación necesarios.

«Somos conscientes de que la iluminación es escasa y deficiente, sobre todo pensando de cara a los meses de invierno», reconoce el alcalde buenense, Félix Juncal, más aún cuando el espacio afectado «es la plaza más importante del municipio por múltiples razones».

La actuación no supondrá en ningún caso una ampliación de los puntos de luz y aprovechará las columnas existentes para cambiar únicamente la parte superior de las mismas con luminarias nuevas, con carcasa, difusor, reflector, disipador térmico, PCB y driver. Según la justificación del proyecto es necesario acometer esta sustitución para garantizar la seguridad en las vías iluminadas, a fin de evitar el actual riesgo de caída, aparte de conseguir unos rendimientos más elevados y cumplir con la normativa vigente.

Los elementos renovados serán de dimensiones y tipología similares a los instalados actualmente, con la principal diferencia de que usarán tecnología LED, lo que les permitirá ofrecer mejores rendimientos y niveles lumínicos, así como evitar la contaminación lumínica. Además, se logrará un importante ahorro energético y de emisiones. Por último, se les dotará de reducción nocturna del flujo lumínico. Actualmente el consumo de las 25 luminarias de la Praza Massó alcanza los 21.141 Kwh al año, lo que representa un coste de 4.122 euros. Con la nueva instalación, y según los cálculos realizados en el proyecto, se pasaría a consumir 3.127 Kwh al año con un impacto en la factura de 609,83 euros. Por tanto, el ahorro estimado se situaría en el 85 por ciento, o lo que es lo mismo, en 3.512,59 euros al año.